POL-PPRP: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochabend (01.11.2023, zwischen 17:30 Uhr und 19 Uhr) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Altfriedhofstraße ein. Aus dem Haus wurde Schmuck im Wert von rund 500 Euro gestohlen. Haben Sie in der Altfriedhofstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail ...

