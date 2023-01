Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Detonationen in Haßloch - Kripo Neustadt richtet Ermittlungsgruppe ein (Gemeinsame Presseerklärung der StA Frankenthal und der Polizeidirektion Neustadt)

Haßloch/Pfalz (ots)

Am Montag, 16.01.2023, kam es gegen 04:00 Uhr in Haßloch zu Explosionen. Ein Zusammenhang zwischen den Detonationen, die im Abstand von ca. 900 m zueinander stattfanden, kann nicht ausgeschlossen werden und liegt aufgrund der verwandtschaftlichen Beziehungen der Geschädigten zueinander nahe. Explosionsörtlichkeiten waren ein Mehrfamilienhaus und ein PKW, der in Vollbrand geriet und einen Balkon beschädigte. Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses wurde durch die Explosion verletzt, konnte aber nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 25.000,- Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Neustadt hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Weitere Angaben können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell