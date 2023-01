Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch

Bild-Infos

Download

Gerolsheim (ots)

Unbekannte/r Täter brach/en in der Zeit von 12.01.23, 21 Uhr, bis 13.01.23, 09 Uhr, in ein Weingut in der Hauptstraße ein. Durch Aufbrechen einer Tür gelangte/n der/die Täter in das Innere. Soweit vorläufig feststellbar wurde Bargeld entwendet. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 2.500 Euro. Hinweise zur Tat und Täterschaft werden von der Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell