Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alkohol im Straßenverkehr - Polizei stoppt zwei alkoholisierte Fahrzeugführer

Kreis Bad Dürkheim (ots)

Am Sonntag, den 15.01.2023 gegen 00:21 Uhr wurde durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Dürkheim ein Citroen C3 in Weisenheim am Sand einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 50-jährigen Fahrzeugführer aus dem Kreis Bad Dürkheim konnte durch die Beamten Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,57 Promille. Auf der Dienststelle der Polizei Bad Dürkheim wurde anschließend ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Knapp zwei Stunden später, gegen 02:30 Uhr fiel derselben Streifenwagenbesatzung ein Fahrer eines Kleinkraftrads in Kallstadt auf, welcher beim Einfahren von einem Parkplatz auf die B271 die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Ohne jegliche Fremdeinwirkung stürzte der Fahrer in einen Grünstreifen. Der 17-jährige Fahrer aus dem Kreis Bad Dürkheim, welcher sich durch den Sturz glücklicherweise nicht verletzte, wurde einer Kontrolle unterzogen. Durch die Beamten konnten alkoholbedingte Auffallerscheinungen bei dem Jugendlichen festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Der Jugendliche wurde im Anschluss seinen Eltern überstellt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell