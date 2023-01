Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Eigentümer eines Mountainbike nach versuchtem Fahrraddiebstahl gesucht

Haßloch (ots)

Am 14.01.2022 gegen 18:45 Uhr konnte auf dem Bahnhofsvorplatz in Haßloch ein Fahrraddiebstahl verhindert werden. Hierbei versuchte der bisher unbekannte männliche Täter ein höherwertiges Mountainbike der Marke "CUBE" zu entwenden, wurde dabei überrascht und flüchtete. Da das Fahrradschloss bereits aufgebrochen war wurde das Mountainbike durch die Beamten zur Eigentumswahrung sichergestellt. Zeugen des Vorfalls und der Eigentümer des Mountainbike werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Haßloch in Verbindung zu setzen.

