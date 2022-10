Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 221027.2 Preetz: Polizei sucht beschädigtes Fahrzeug nach einer vermeintlichen Verkehrsunfallflucht

Preetz (ots)

Am vergangenen Sonntag meldete sich ein Verkehrsteilnehmer auf der Polizeistation Preetz und gab an, dass er vermutlich am Freitag, 21.10.22, einen Pkw auf dem Parkplatz des Klinikums in Preetz angefahren habe. Das Kennzeichen zu dem Pkw habe sich der 76-Jährige nicht gemerkt. Die Polizei Preetz ist nun auf der Suche nach dem vermeintlich beschädigten Pkw.

Gegen 09:30 Uhr erschien der 76-Jährige auf der Polizeistation in Preetz und schilderte dem aufnehmenden Beamten, dass er vermutlich am Freitag, zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr, beim Ausparken auf dem Parkplatz des Klinikums in der Straße "Am Krankenhaus" einen anderen Pkw beschädigt habe. Er habe ein Geräusch wahrgenommen, bei der anschließenden Kontrolle jedoch keinen Schaden an dem rechts neben ihm parkenden Pkw erkennen können.

Am darauffolgenden Tag habe der 76-Jährige jedoch an seinem Transporter einen Schaden im hinteren Bereich der Beifahrerseite festgestellt. Er habe nun die Vermutung, dass er einen Schaden an dem anderen Pkw übersehen habe.

Bei dem geparkten Pkw soll es sich um einen dunklen, gegebenenfalls blauen Kleinwagen mit grauen Stoßfängern gehandelt haben. Es könnte sich um ein Fahrzeug der Marke Ford gehandelt haben. Ganz sicher war sich der 76-Jährige jedoch nicht. Der Pkw war vorwärts in der Parklücke eingeparkt worden und weist möglicher Weise hinten links einen Schaden auf.

Die Polizei Preetz nimmt Hinweise auf das gesuchte Fahrzeug unter der Telefonnummer 04342-10770 entgegen. Gegen den 76-Jährigen fertigte der aufnehmende Beamte eine Anzeige wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Matthias Felsch

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell