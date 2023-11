Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Fahrraddieb "gestellt" ++ Lübbow - Nach Streitigkeiten im Straßenverkehr ins Gesicht geschlagen ++ Wrestedt - Diebstahl hochwertiger Pedelecs ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Fahrraddieb "gestellt"

Am 16.11.2023 gegen 15:30 Uhr entwendete ein 25-Jähriger ein abgeschlossenes Fahrrad der Marke "Stevens" aus einem Innenhof der Kalandstraße. Auf der Flucht wird er von Zeugen beobachtet und anschließend von der Polizei im Nahbereich festgestellt. Der Wert des Fahrrades liegt bei mehreren 100 Euro. Den 25-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.

Lüneburg - Einbrüche in Parzellen

Im Zeitraum vom 15.11.2023 bis zum 16.11.2023 brachen unbekannte Täter in zwei Parzellen eines Kleingartenvereines im Ochtmisser Kirchsteig ein. Dabei wurde bei einer Parzelle die Tür aufgehebelt und bei der anderen das Vorhängeschloss geknackt. Aus beiden Objekten wurde Werkzeug entwendet. Die Ermittlungen zu einem Zusammenhang und der gesamten Schadenshöhe dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Embsen - Einbruch in Einfamilienhaus

Im Verlaufe des 16.11.2023 hebelte ein derzeit unbekannter Täter das Fenster eines Einfamilienhauses in der Steinstraße auf. Daraufhin durchsuchte er die Räumlichkeiten und entwendete Schmuck. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Mit gestohlener Girokarte eingekauft

Am 17.11.2023 gegen 08:00 Uhr entwendete ein derzeit unbekannter Täter die Geldbörse einer 29-Jährigen aus ihrem nicht abgeschlossenen Büro in der Salzstraße. Anschließend nutzte er die Girokarte aus der Geldbörse, um bei einem Lebensmittelgeschäft und einer Tankstelle zu bezahlen. Die Ermittlungen zu dem Gesamtschaden laufen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Melbeck - Verkehrsunfall mit schwerverletzten Radfahrerin

Am 17.11.2023 gegen 08:30 Uhr kam es auf der Uelzener Straße zu einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung. Dabei übersah ein 60-jähriger PKW-Hyundai Fahrer beim links abbiegen im Kreuzungsbereich eine den Kreuzungsbereich querende 63-jährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro entstand. Die Radfahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Lüneburg - Geldbörse aus PKW entwendet

In der Nacht vom 16.11.2023 auf den 17.11.2023 schlug ein derzeit unbekannter Täter die Fahrerscheibe eines PKW-Skoda in der Sülztorstraße ein. Anschließend entwendete er eine Geldbörse, in welcher sich Bargeld in Höhe von 5 Euro sowie diverse Dokumente befunden haben. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lübbow - Nach Streitigkeiten im Straßenverkehr ins Gesicht geschlagen

Ein derzeit unbekannter LKW-Fahrer kam aufgrund von Unstimmigkeiten im Straßenverkehr am 15.11.2023 gegen 15:45 Uhr in der Ortschaft Rebenstorf mit einem 44-jährigen PKW-Fahrer in Streit. Nach einer verbalen Auseinandersetzung griff der LKW-Fahrer den 44-Jährigen an und schlug ihn mehrfach mit der Faust in das Gesicht. Als dieser sich wehrte ließ der Mann von ihm ab und setzte die Fahrt mit seinem LKW fort. Der PKW-Fahrer wurde leicht verletzt und erstattete Anzeige auf der Polizeidienststelle. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Lübbow - Unter Drogeneinfluss am Steuer

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 17.11.2023 gegen 11:00 Uhr in der Salzwedeler Straße ergab sich bei einem 31-jährigen PKW-Fahrer der Verdacht der Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein Urintest verlief dabei positiv auf den Wirkstoff "THC". Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Lüchow - Fahrradreifen beschädigt

Im Zeitraum vom 15.11.2023 ca. 16:30 Uhr bis zum 16.11.2023 ca. 00:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Täter die Reifen zwei Fahrräder vor einer Kneipe in der Straße "Lange Straße" mit einem scharfkantigen Gegenstand. Der Sachschaden an beiden Fahrrädern der Marke "PROPHETE" beträgt ca. 60 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Uelzen

Wrestedt - Diebstahl hochwertiger Pedelecs

Im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr wurden durch einen derzeit unbekannten Täter am 15.11.2023 zwei mit Faltschlössern gesicherte Pedelecs aus einer unverschlossenen Waschküche in der Hauptstraße entwendet. Bei den Pedelecs handelt es sich um ein Herren Mountainbike der Marke "Haibike" und einem Damen Trekking Bike der Marke "Kalkhoff". Der Gesamtwert beträgt ca. 6000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell