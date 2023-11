Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: "Wie schützen sich Frauen?" -> Termine im Zusammenhang mit dem "intern. Tag zur Beseitigung von Gewalt an Mädchen und Frauen" -> Vorträge am 26., 28. und 30.11.23 der Polizei in Lüneburg ++

Lüneburg (ots)

++ Präventionsvorträge "Wie schützen sich Frauen?" -> Termine im Zusammenhang mit dem "intern. Tag zur Beseitigung von Gewalt an Mädchen und Frauen" -> Vorträge am 26., 28. und 30.11.23 der Polizei in Lüneburg - Voranmeldung erforderlich! ++

Lüneburg

Aus Anlass des "Internationalen Tags zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen" (am 25.11.23 - Aktionstag zur Bekämpfung von Diskriminierung und Gewalt jeder Form gegenüber Frauen und Mädchen) sowie der "Orange Days" (Kampagne der Vereinten Nationen) bietet das Präventionsteam der Polizei für Ende November in Lüneburg drei Termine im Rahmen der Vortagsreihe "Wie schützen sich Frauen?" an.

Die Vorträge mit der Referentin Kathrin Richter, Polizeihauptkommissarin, Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, finden alle im Behördenzentrum "Auf der Hude", Auf der Hude 2, in Lüneburg statt.

Viele Frauen denken, dass sie in Gewaltsituationen, z.B. bei

- verbalen und körperlichen Übergriffen - anzüglichen Bemerkungen - Herabwürdigungen und ähnlichen Situationen

keine Chance zur Gegenwehr haben. Dabei zeigen Untersuchungen das Gegenteil auf: Frauen, die sich wehren, sind häufig sehr erfolgreich!

Frauen die bereit sind, sich mit diesem Thema auseinander zu setzen, werden in dem Vortag über drohende Gefahren, Tätervorgehensweisen und unterschiedliche Möglichkeiten der Selbstbehauptung und Selbstverteidigung aufgeklärt.

Für folgende Termine besteht jetzt die Möglichkeit der Anmeldung (Achtung: begrenzte Teilnehmerplätze):

Sonntag, 26.11.2023, 12.00 - 14.00 Uhr

Dienstag, 28.11.2023, 19.00 - 21.00 Uhr Donnerstag, 30.11.23, 10:00 - 12:00 Uhr

Anmeldungen (unbedingt erforderlich) über die Polizei Lüneburg - bei Frau Springer - unter Telefon 04131-8306-2224.

Hintergrund "Orange Days":

Gewalt an Frauen ist weltweit wie auch in Deutschland leider immer noch keine Seltenheit. Im Rahmen der "Orange Days", eine Kampagne der Vereinten Nationen (UN), die weltweit bis zum 10. Dezember 2023 die Menschen dazu aufruft, aktiv gegen Gewalt an Frauen vorzugehen und sichtbare Zeichen zu setzen, gibt es auch verschiedene Aktion in der Region Lüneburg mit Beteiligung des Kriminalpräventionsrates bzw. der Polizeiinspektion.

Zum Auftakt der Orange Days versammeln sich auch in diesem Jahr wieder Lüneburger:innen zur Demonstration am 25. November - dem Tag "Zur Beseitigung von Gewalt an Frauen". Die Demonstration startet um 15.30 Uhr am Landkreis Lüneburg (Auf dem Michaeliskloster 4) und endet gegen 17 Uhr in der Waagestraße am Rathaus mit einer Kundgebung. Die Mitglieder des Runden Tisches "Gegen Gewalt in der Familie" verteilen unter anderem Baumwolltaschen und machen auf die Beratungs- und Präventionsangebote in Lüneburg aufmerksam. "Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an der Demonstration teilzunehmen und ein Zeichen zu setzen. Gerne in orangefarbener Kleidung - passend zu den Orange Days.

Als Zeichen der Solidarität erstrahlt das Lüneburger Rathaus in orangenen Farben. Zusätzlich engagieren sich die Stadt, die Polizei und die Leuphana Universität mit den Fahnen "Nein zu Gewalt an Frauen". Das Museum Lüneburg und der Landkreis hissen diese Fahnen bis zum Ende der Orange Days am 10. Dezember 2023.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell