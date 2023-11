Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Dieb scheitert am Ladendetektiv ++ Lüchow - Diebesbande durch die Polizei festgestellt ++ Uelzen - Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person - Zeugen gesucht ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Dieb scheitert am Ladendetektiv

Am 13.11.2023 gegen 18:15 Uhr entwendet ein derzeit unbekannter männlicher Täter vier Kleidungsstücke im Wert von ca. 220 Euro aus einem Textilwarengeschäft in der Grapengießerstraße. Dabei wird er von dem Ladendetektiv beobachtet und nach dem Verlassen des Geschäftes festgehalten. Der Täter versuchte sich loszureißen, schlug dem Ladendetektiv gegen die Schulter und entfernte sich ohne Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Streitigkeiten enden in Handgemenge

Ein 45-Jähriger schlug am 13.11.2023 gegen 14:30 Uhr auf der Straße "Am Sande" nach einem Streit gegen den Kopf eines 50-Jährigen und verletzte diesen leicht. Den beiden streitenden Personen wurde ein Platzverweis erteilt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Lüneburg - Einbruch in Container

Am vergangenen Wochenende (10.-12.11.2023) schweißte ein derzeit unbekannter Täter die Scharniere mehrerer Container in der Straße "In der Marsch" auf. Dort entwendete er aus einem der Container ca. 50 Gebrauchtreifen. Der Schaden beträgt insgesamt ca. 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Derzeit ermittelt die Polizei gegen einen unbekannten Täter, welcher im Zeitraum vom 12.11.2023 bis zum 13.11.2023 die Balkontür zu einer Wohnung in der Bachstraße aufhebelte. Dort durchsuchte er die Räumlichkeiten und verließ die Wohnung ohne Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Amelinghausen - Versuchter Einbruch am Tage

Im Verlaufe des 13.11.2023 versuchte ein derzeit unbekannter Täter das Fenster eines Wohngebäudes in der Straße "Am Lopaupark" aufzuhebeln. Dieses Vorgehen misslang dem Täter und er entfernte sich ohne in das Gebäude einzudringen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Glasscheibe einer Kirche zerstört

Am 13.11.2023 gegen 11:30 Uhr wurde die Glasscheibe einer Kirche in der Wichernstraße eingeschlagen. Tatverdächtig ist ein 45-Jähriger, welcher im Nahbereich angetroffen wurde. Der Schaden beträgt ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Radfahrer stürzt - schwerverletzt

Am 13.11.2023 gegen 17:15 Uhr befuhr ein 45-Jähriger mit seinem Fahrrad die Dahlenburger Landstraße auf dem Radweg. Im Rahmen eines Überholvorganges kollidierte er mit einem Laternenmast und stürzte zu Boden. Der Radfahrer erlitt Kopfverletzungen und mehrere Frakturen am Körper.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Diebstahl einer Geldbörse

Ein derzeit unbekannter Täter entwendete am 13.11.2023 gegen 14:30 Uhr die Geldbörse eines 80-Jährigen in einem Lebensmittelgeschäft in der Seerauer Straße. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld auch diverse Dokumente. Der Wert des Diebesgutes beträgt ca. 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Dannenberg - Diebe verschaffen sich durch offene Terrassentür Zutritt

Im Zeitraum vom 09.11.2023 bis zum 13.11.2023 verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Berliner Straße, indem er durch die offenstehende Terrassentür ging. Dort entwendete er Schmuck im Wert von 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Lüchow - Diebesbande durch die Polizei festgestellt

Eine Diebesbande bestehend aus einer 22-Jährigen, einem 24-Jährigen und einem 26-Jährigen konnte die Polizei am 13.11.2023 feststellen. Zunächst fiel die 26-Jährige bei dem Diebstahl mehrerer Packungen Salat im Wert von ca. 75 Euro in einem Lebensmittelgeschäft in der Seerauer Straße auf. Anschließend wurde sie im Rahmen einer Verkehrskontrolle mit den beiden männlichen Tätern in Höhe der Ortschaft Saaße angetroffen. Im Fahrzeug wurden insgesamt 50 Tafeln Schokolade im Wert von ca. 165 Euro festgestellt, für die es keinen Eigentumsnachweis gab. Die Ermittlungen gegen die drei Personen laufen.

Uelzen

Uelzen - Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person - Zeugen gesucht

Am 10.11.2023, gegen 14:30 Uhr, befuhr eine 17-Jährige Motorradfahrerin die Kreisstraße 3 aus Molzen in Richtung Uelzen. In einer Linkskurve wurde sie von einem derzeit unbekannten PKW, trotz näherndem Gegenverkehrs, überholt. Durch das plötzliche Überholmanöver kam die 17-Jährige mit ihrem Motorrad von der Fahrbahn ab und stürzte. Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Die Polizei Uelzen sucht nun nach Zeugen! Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - Körperliche Auseinandersetzung zwischen polizeibekannten Personen

Am 14.11.2023 gegen 08:00 Uhr kam es in der St.-Viti-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, die der Polizei in der jüngeren Vergangenheit schon mehrfach aufgefallen sind. Dabei trat ein 42-Jähriger in Richtung eines 41-Jährigen, woraufhin dieser ihn mit einer Flasche bedrohte. Die Polizei ermittelt nun gegen beide Personen.

