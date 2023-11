Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 10.11.-12.11.23 ++

Lüneburg

Lüneburg - Bedrohung bei der Lüneburger Tafel

Am Freitag, den 10.11.2023, kam es am frühen Nachmittag in den Räumlichkeiten der Lüneburger Tafel zu einer Bedrohung durch einen 39-jährigen, da dieser ohne Berechtigung Lebensmittel mitnehmen wollte. Nach mehrmaliger Bitte eines Mitarbeiters, das Gelände zu verlassen, schlug der Mann dem Mitarbeiter die Brille von der Nase. Erst nach Erscheinen der Polizei und der Androhung einer Ingewahrsamnahme konnte die Situation beruhigt werden.

Lüneburg - Mehrere Diebstähle von E-Scootern im Stadtgebiet

Am Freitag, den 10.11.2023, wurden durch unbekannte Täter mitten am Tag erneut mehrere E-Scooter in der Lüneburger Altstadt im Bereich Am Sande und Haagestraße entwendet. Alle E-Scooter waren ordnungsgemäß mittels eines Schlosses gesichert. Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer: 04131 / 8306-2215 entgegen.

Reppenstedt - Zwei hochwertige Motorräder und einen E-Scooter aus Garage entwendet

In der Zeit zwischen dem 08.11.2023 und dem 10.11.2023 wurden bei einem 55-jährigen Geschädigten in Reppenstedt drei Fahrzeuge aus der verschlossenen Garage entwendet. Bei dem Diebesgut handelt sich um zwei Motorräder der Marken Ducati und KTM sowie einen E-Scooter. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 26.500 Euro. Der Geschädigte hat die Fahrzeuge alle bei der Internetplattform "Kleinanzeigen" inseriert. Er vermutet, dass die Täter hierüber seine Adresse herausgefunden haben könnten.

Lüneburg - Versuchte Körperverletzung durch Schlag mit Gitarre

Am Samstag, den 11.11.2023, versuchte ein 56-jähriger Mann in einer Lüneburger Obdachlosenunterkunft einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit einer Gitarre zu schlagen. Nur durch schnelles Ausweichen konnte das Opfer dem Schlag entgehen. Den Aggressor erwartet nun ein Verfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Neetze - Häusliche Gewalt

Am Samstag, den 11.11.2023, kam es gegen 02:00 Uhr zu einem körperlichen Übergriff eines 43-jährigen zum Nachteil seiner zwei Jahre jüngeren Lebenspartnerin in der gemeinsamen Wohnung. Nach Angaben des Opfers habe der betrunkene Mann sie mit beiden Händen gewürgt. Der Mann stellt die Situation vor Ort anders dar und verlässt freiwillig die Wohnung.

Lüneburg - Körperverletzung unter Frauen

In der Mittagszeit des 11.11.2023 kam es nach einer kurzen verbalen Entgleisung zwischen zwei Frauen (beide 28 Jahre alt) in einer Obdachlosenunterkunft in Lüneburg - Weststadt zu einer handfesten Auseinandersetzung. Nachdem die Hauptaggressorin lauwarmen Kaffee auf das Opfer geschüttet und einen Stuhl in ihre Richtung geworfen hat, schlug und trat sie danach auf das Opfer ein. Danach entfernte sich die Täterin in unbekannte Richtung. Der Name der Schlägerin konnte bereits ermittelt werden. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Amelinghausen - Verkehrsunfall mit Wolf

Am Samstag, den 11.11.2023, ereignete sich gegen 18:40 Uhr auf der B 209 zwischen Drögennindorf und Amelinghausen ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Wolfes. Dieser wird durch die Kollision so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verendet. Die Wolfsbeauftragte des Landkreises Lüneburg wurde umgehend in Kenntnis gesetzt. Am PKW entsteht leichter Sachschaden.

Lüneburg - Verkehrskontrolle endet mit mehreren Strafanzeigen

Am Abend des 11.11.2023 wurde ein 19-jähriger Fahrzeugführer eines VW Golf im Moldenweg kontrolliert, nachdem er zuvor versucht hatte, sich der Kontrolle zu entziehen. Nach der Überprüfung konnte festgestellt werden, dass der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und Betäubungsmittel konsumiert hatte. Eine Blutprobe wurde auf der Wache entnommen.

Lüneburg - Sachbeschädigung durch Feuer im Bereich Hasenburger Berg

Am Samstag, den 11.11.2023, wurde gegen 22:00 Uhr der Brand eines Müllcontainers im Bereich der Grundschule Hasenburger Berg gemeldet. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Lüneburg schnell gelöscht werden. Ein Tatverdächtiger wurde in unmittelbarer Tatortnähe nach Zeugenaussagen ausfindig gemacht. Hierbei handelt es sich um einen 32-jährigen Mann, der unweit des Tatortes wohnhaft ist. Die Ermittlungen dauern an.

Scharnebeck - Trunkenheit im Verkehr

In der Hauptstraße in Scharnebeck wurde in der Nacht des 12.11.2023 ein 32-jähriger Fahrzeugführer in einem Toyota Yaris kontrolliert. Nachdem dieser 1,42 Promille gepustet hat, wurde er für Folgemaßnahmen zur Dienststelle nach Lüneburg gebracht. Ihn erwartete nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, da er ein nach Waffengesetz verbotenes Einhandmesser mitführte.

Lüchow

Hitzacker - Handtaschendiebstahl aus Fahrradkorb

Zum Diebstahl einer Handtasche kam es am Freitagabend gegen 17:00 Uhr in der Stadt Hitzacker. Während das 20-jährige Opfer mit ihrem Fahrrad fußläufig die Gerländer Straße entlangging, näherte sich ein bisher unbekannter Täter der Frau, entwendete die Handtasche des Opfers aus dem Fahrradkorb und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Hierbei wurde Diebesgut im Wert von etwa 50 Euro erlangt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Clenze und Hitzacker - Trunkenheitsfahrten

Zu gleich zwei Trunkenheitsfahrten kam es am Wochenende im Landkreis Lüchow-Dannenberg. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein 26-jähriger Fahrzeugführer im Stadtgebiet von Hitzacker einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Verkehrskontrolle fiel der Fahrzeugführer durch eine eingeschränkte Motorik und Alkoholgeruch auf, sodass ihm ein Atemalkoholtest angeboten wurde. Dieser ergab schließlich einen Wert von 1,20 Promille. Die zweite Trunkenheitsfahrt ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Clenze. Dort ist ein 46-jähriger Fahrzeugführer ebenfalls einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen worden. Nachdem auch hier ein Atemalkoholtest durchgeführt worden ist, konnte ein Wert von 2,03 Promille festgestellt werden. In beiden Fällen wurde im Anschluss eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Gegen beide Fahrzeugführer wird nun strafrechtlich ermittelt. Die Führerscheine der beiden Fahrzeugführer wurden zudem sichergestellt.

Uelzen

Uelzen - Verkehrsunfallflucht mit Verletzten Eine 17-jährige ist mit ihrem Leichtkraftrad am Freitagnachmittag von Molzen in Richtung Uelzen unterwegs. In einer Kurve wird sie trotz Gegenverkehr von einem Pkw überholt. Der Pkw muss zu früh einscheren und drängt die Krad-Fahrerin in den Seitenraum ab, wo diese stürzt und leicht verletzt wird. Der Pkw-Fahrer fährt ohne anzuhalten weiter in Richtung Uelzen. Am Leichtkraftrad entsteht Totalschaden. Hinweise zum Verkehrsunfall oder zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Uelzen unter 0581-930 0 entgegen.

Uelzen - Gefährliche Körperverletzung

In Uelzen, in der Hauenriede, ist am Freitagnachmittag ein 59-jähriger Mann von drei bislang unbekannten männlichen Personen geschlagen worden. Der 59-jährige stürzt zu Boden und wird anschließend am Boden liegend durch die drei Personen getreten. Die drei Täter können zunächst unerkannt vom Tatort flüchten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen unter 0581-930 0 entgegen.

Breitenhees - Glück im Unglück

Am Samstagnachmittag befährt eine 60-jährige Pkw-Fahrerin die B4 von Breitenhees in Richtung Suderburger Kreuz. Sie kommt nach links von der Fahrbahn ab, fährt zunächst etwa 100 Meter im Seitenraum weiter, touchiert einen Baum und kommt anschließend einige Meter weiter zum Stehen. Die Pkw-Fahrerin wird bei dem Unfall zum Glück nicht verletzt.

Bad Bevensen - Versuchter Raub

In der Innenstadt von Bad Bevensen werden am frühen Samstagabend zwei Männer von zwei männlichen Tätern verfolgt. Ein Täter schlägt einen der Männer und entreißt ihm eine Bauchtasche, wodurch dieser zu Boden stürzt. Am Boden liegend wird weiter auf ihn eingeschlagen und schließlich die Hosentaschen durchsucht. Der zweite Täter versucht ebenfalls auf den Mann einzuschlagen, wird aber von dem Begleiter des am Boden liegenden davon abgehalten. Die beiden Täter können zunächst flüchten, werden aber von den eintreffenden Polizisten bereits nach kurzer Zeit vorläufig festgenommen. Ein entsprechendes Strafverfahren ist eingeleitet, die beiden Täter anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Uelzen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Der Fahrer eines Pkw kommt am frühen Sonntagmorgen in Uelzen, in der Bernhard-Nigebur-Straße, nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit zwei Anhängern, die auf dem dortigen Parkstreifen abgestellt waren. Ein Alkoholtest beim Pkw-Fahrer ergibt einen Wert von 2,35 Promille. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf 15000 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, der Führerschein beschlagnahmt.

