Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Schaufensterscheibe von Telefonladen beschädigt ++ Einbruch über Terrassentür ++ Verkehrsunfall mit Verletzten ++ Versuchter Einbruch und Diebstahl ++

Lüneburg (ots)

Presse - 10.11.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - Schaufensterscheibe von Telefonladen beschädigt

Die Schaufensterscheibe eines Telekommunikationsgeschäfts in der Bardowicker Straße schlugen Unbekannte vermutlich mit einem Stein in der Nacht zum 10.11.23 ein. Dabei wurde gegen 04:30 Uhr Alarm ausgelöst. Es entstand ein Schaden von gut 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Geschäft

Am späten Abend des 09.11.2023 kam es in einem Fahrradverkaufsgeschäft in der Käthe-Krüger-Straße zu einem Einbruch. Ein derzeit unbekannter Täter hebelte Fenster auf und schlug eine Scheibe ein, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Dort entwendete er einen Tresor. Der Schaden liegt bei ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Kleingarten

Zu einem Einbruch in die Gartenhütte eines Kleingartenvereines kam es im Zeitraum vom 06.11.2023 bis zum 09.11.2023 in der Stöteroggestraße. Dabei wurden Holztüren gewaltsam aufgerissen. Die Ermittlungen zum Tathergang und dem Diebesgut dauern an. Der Schaden an den Türen beträgt ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Barendorf - Einbruch über Terrassentür

Am Vormittag des 09.11.2023 hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Ulmenweg auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Der Schaden beträgt ca. 10000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei nochmals wichtigsten Verhaltenshinweise:

- WICHTIG: Bei aktuellen/akuten Hinweisen, verdächtigen Personen oder Einsatzlagen werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten den Notruf über 110 zu wählen, damit entsprechende Einsatz- und Fahndungsmaßnahmen sofort erfolgen können. - Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen. - auch eine Keller- oder Nebeneingangstür sollte grundsätzlich verschlossen sein und nur für eine unmittelbare Nutzung geöffnet werden. Häufig wird genau dies dann am Tage auch mal vergessen. - Sorgen Sie bei Abwesenheit dafür, dass Ihre Wohnung oder das Haus einen bewohnten Eindruck macht. Kostenlose Einbruchschutzberatungen bietet weiterhin das Präventionsteam der Polizei Lüneburg (Kriminal-Polizeiliche Beratungsstelle) an. Terminvereinbarung unter: praevention@pi-lg.polizei.niedersachsen.de bzw. Tel. 04131-8306-2309.

Barum - Verkehrsunfall mit Verletzten

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten 19-jährigen Personen kam es am 09.11.2023 gegen 21:30 Uhr. Dabei kam der PKW-BMW mit den beiden Insassen auf der Kreisstraße 12 von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Die beiden im PKW befindlichen Personen konnten selbstständig das Fahrzeug verlassen.

Lüchow-Dannenberg

Lemgow - Mit Bierflasche geschlagen

Am 10.11.2023 gegen 02:00 Uhr gerieten zwei alkoholisierte Personen in der Ortschaft Volzendorf in Streit. Daraufhin verletzte ein 66-Jähriger einen 34-Jährigen mit einer Bierflasche. Gegen den 66-Jährigen Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Nebenstedt - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person - Polizei sucht Zeugen

Auf der Kreuzung der B191 und der Gartower Straße kam es am 08.11.2023 gegen 09:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Dabei kollidierte eine Sattelzugmaschine mit Anhänger mit einem VW up!. Beide Fahrer wurden durch den Zusammenstoß verletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 20000 Euro. Aufgrund verschiedener Aussagen werden nun Zeugen gesucht. Zum Unfallzeitpunkt haben sich mehrere PKW in der Nähe der Unfallstelle befunden. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Waddeweitz - Versuchter Einbruch und Diebstahl

In der Ortschaft Waddeweitz kam es im Zeitraum vom 31.10.2023 bis zum 09.11.2023 zu einem versuchten Einbruch und dem Diebstahl eines Baugerüstes. Zum einen wurde sich gewaltsam Zugang zu einem Garagenraum verschafft und zum anderen ein Baugerüst außerhalb des Raumes entwendet. Ob die Taten in Zusammenhang stehen wird derzeit durch die Polizei ermittlet. Der Gesamtschaden beträgt 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Streitigkeiten enden in Handgemenge

Am 09.11.2023 gegen 13:45 Uhr kam ein 15-Jähriger in der Salzwedeler Straße in einen Streit mit einer derzeit unbekannten männlichen Person, welche daraufhin den 15-Jährigen durch Schläge und Tritte verletzte. Die polizeilichen Ermittlungen zu den Hintergründen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - IPhone gestohlen

Ein dienstliches IPhone mit hellgrüner Hülle im Wert von 500 Euro wurde einer Ladeninhaberin am 09.11.2023 gegen 11:30 Uhr durch eine Kundin entwendet. Der Sachverhalt fand in einem Geschäft in der Achterstraße statt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Bienenbüttel - Diebstahl aus Stoffbeutel

In einem Lebensmittelgeschäft in der Straße "Rübenbaum" wurde am 09.11.2023 gegen 13:30 Uhr einer 68-Jährigen diverse Wertsachen aus einer Stofftasche gestohlen. Darunter befanden sich ein Smartphone, Bargeld sowie diverse Dokumente. Der Wert des Diebesgutes liegt bei ca. 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

