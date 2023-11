POL-LG: ++ Pkw kollidiert mit Erixx an Bahnübergang - drei Personen leicht verletzt ++

Lüneburg (ots) - Lüneburg Lüneburg - Diebstahl von Alkoholika In einem Lebensmitteldiscounter in der Straße "Am Alten Eisenwerk" steckte ein 33-Jähriger am 06.11.2023 diverse Flaschen Alkoholika in seinen Rucksack und versuchte den Kassenbereich zu passieren, ohne die Flaschen zu bezahlen. Der Gesamtwert des ...

mehr