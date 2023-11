Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ nach Krampfanfall verunfallt ++ Einbruch in Einfamilienhaus ++ Gitterplatten/ zwei Tonnen Metallschrott mitgenommen ++ Auseinandersetzungen - Bedrohung und Gefährliche Körperverletzung

Lüneburg (ots)

Presse - vom 08.11.2023 ++

Lüneburg

Dahlenburg - Einbruch in Einfamilienhaus

In ein Einfamilienhaus im Horner Weg brachen Unbekannte im Verlauf des 07.11.23 ein. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner, brachen ein rückwärtiges Fenster auf und durchsuchten die Räume. Ob etwas gestohlen wurde steht aktuell nicht abschließend fest. Es entstand ein Sachschaden von gut 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei nochmals wichtigsten Verhaltenshinweise:

- WICHTIG: Bei aktuellen/akuten Hinweisen, verdächtigen Personen oder Einsatzlagen werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten den Notruf über 110 zu wählen, damit entsprechende Einsatz- und Fahndungsmaßnahmen sofort erfolgen können. - Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen. - auch eine Keller- oder Nebeneingangstür sollte grundsätzlich verschlossen sein und nur für eine unmittelbare Nutzung geöffnet werden. Häufig wird genau dies dann am Tage auch mal vergessen. - Sorgen Sie bei Abwesenheit dafür, dass Ihre Wohnung oder das Haus einen bewohnten Eindruck macht. Kostenlose Einbruchschutzberatungen bietet weiterhin das Präventionsteam der Polizei Lüneburg (Kriminal-Polizeiliche Beratungsstelle) an. Terminvereinbarung unter: praevention@pi-lg.polizei.niedersachsen.de bzw. Tel. 04131-8306-2309.

Lüneburg - Baucontainer aufgebrochen - Baumaschinen mitgenommen

Mehrere Baucontainer auf einer Baustelle Vor dem Neuen Tore brachen Unbekannte in der Nacht zum 08.11.23 auf. Die Täter konnten ein Schloss gewaltsam öffnen und transportierten mehrere Baumaschinen vermutlich mit einem Fahrzeug ab. Es entstand ein Schaden von einigen tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Transporter aufgebrochen

Einen im Alte Hessenweg abgestellten Transporter Renault Trafic brachen Unbekannte in der Nacht zum 08.11.23 auf. Die Täter konnten auf den Schließmechanismus einwirken und mehrere Bohrwerkzeuge mitnehmen. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Tosterglope, OT. Ventschau - Gitterplatten/ zwei Tonnen Metallschrott mitgenommen

Gut zwei Tonnen Metallschrott transportierten Unbekannte im Zeitraum vom 01. bis 07.11.23 von einem Ablageplatz vor einem Viehstall, Am Grünen Weg, ab. Dabei handelte es sich um gut 60 gußeiserne Gitterplatten (1,4x1m). Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen.

Lüneburg - Polizei sucht Zeugen - Kind fährt vor fahrenden Bus - zwei Insassen durch Bremsmanöver leicht verletzt

Nach einem Verkehrsunfall in den späten Nachmittagsstunden des 02.11.23 in der Bleckeder Landstraße - Einmündung Pulverweg - sucht die Polizei ein radelndes Kind bzw. Zeugen als mögliche Zeugen. Ein Linienbus hatte gegen 17:15 Uhr in Fahrtrichtung Stadtkoppel stark abbremsen müssen, da ein Kind plötzlich vom Pulverweg kommend die Bleckeder Landstraße gequerte hatte. Durch das Bremsmanöver wurden zwei Insassen im Bus leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich ins Klinikum gebracht. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, bzw. -2448, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Kollision an Ampelkreuzung - leicht verletzt

Zu einer Kollision eines Pkw mit einem Sattelzug kam es in den Morgenstunden des 08.11.23 im Kreuzungsbereich in Nebenstedt. Eine 55 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW war gegen 09:20 Uhr aus Richtung Dannenberg in Richtung Nebenstedt unterwegs und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem in Richtung Dömitz fahrenden Sattelzug Daimler eines 62-Jährigen. Es kam zur Kollision, so dass ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die 55-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide Beteiligte gaben an, dass die jeweilige Ampel angezeigt habe.

Uelzen

Uelzen - Auseinandersetzungen - Bedrohung und Gefährliche Körperverletzung - Polizei führt Gefährderansprachen und ist präsent

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es in den Abendstunden des 07.11.23 in der Achterstraße und später am Schnellenmarkt. Gegen 21:00 Uhr hatten mehrere Personen einen 23 Jahre alte Mann vor einem Cafe aus seinem Pkw gezogen, ihn mit Pfefferspray besprüht, geschlagen, getreten und gewürgt. Tatverdächtig dafür sind u.a. zwei 23 und 28 Jahre alte Uelzener sowie weitere Männer. Nach derzeitigen Ermittlungen hatten die Personen mit dem 23-Jährigen aufgrund von Unstimmigkeiten zu einem Gespräch in dem Cafe treffen wollen und die Gelegenheit genutzt den 23-Jährigen anzugreifen. Der 23-Jährige wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum nach Uelzen gebracht.

Gut fünfzehn Minuten später kam es am Schnellenmarkt zu einem ähnlichen Angriff auf einen 25 Jahre alten Landsmann des 23-Jährigen. Gegen 21:15 Uhr wurde auch dieser durch mehrere Männer geschlagen und getreten. Parallel wurde auch hier Pfefferspray eingesetzt. Auch dieser 25-Jährige wurde aufgrund einer Nasenbeinfraktur mit einem Rettungswagen ins Klinikum Uelzen gebracht. Die Polizei geht von einem Zusammenhang zwischen den Taten aus.

In der Folge war die Polizei im Uelzener Stadtgebiet mit diversen Polizeikräften präsent und führte auch sog. Gefährderansprachen in der Sache.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und möglichen Tatbeteiligungen dauern an.

Bad Bevensen - nach Krampfanfall verunfallt

Vermutlich aufgrund eines Krampfanfalls verunfallte ein 72 Jahre alter Fahrer eines Pkw Kia in den Morgenstunden des 08.11.23 in der Röbbeler Straße - Landesstraße 252. Der Mann hatte gegen 10:00 Uhr alleinbeteiligt die Kontrolle über seinen Pkw verloren, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. In der Folge überschlug sich der Pkw und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Mann wurde schwerverletzt ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell