Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Dieb ergreift die Flucht ++ Küsten - Verkehrsunfall mit Schulbus ++ Uelzen - Transporter aufgebrochen ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Diebstahl von Alkoholika

In einem Lebensmitteldiscounter in der Straße "Am Alten Eisenwerk" steckte ein 33-Jähriger am 06.11.2023 diverse Flaschen Alkoholika in seinen Rucksack und versuchte den Kassenbereich zu passieren, ohne die Flaschen zu bezahlen. Der Gesamtwert des Diebesgutes liegt bei ca. 140 Euro.

Bleckede - Fahrraddiebstahl

Ein bisher unbekannter Täter entwendete am 06.11.2023 zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr ein hochwertiges Pedelec der Marke "HERCULES", welches an der Bushaltestelle in der Lüneburger Straße angeschlossen war. Der Wert des Fahrrades wird auf 3.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Dieb ergreift die Flucht

Ein 31-Jähriger entwendete am 06.11.2023 gegen 12:00 Uhr diverse Kosmetikprodukte aus einem Drogeriemarkt in der Wulf-Werum-Straße. Dabei wurde er durch Zeugen beobachtet. Der Mann ergriff die Flucht, konnte aber von den beiden Zeugen gestellt werden. Der Wert des Diebesgutes beträgt ca. 350 Euro.

Lüneburg - Diebstahl aus Transporter

Mehrere hochwertige Akku-Werkzeuge wurden, im Zeitraum vom 18.10.2023 auf den 06.11.2023, aus einem in der Straße "Teilfeld" abgestellten Transporter entwendet. Der derzeit unbekannte Täter verschaffte sich durch Einwirken auf das Schloss Zugang in das Fahrzeug. Der Wert des Diebesgutes liegt bei mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Auseinandersetzung an Bushaltestelle

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am 06.11.2023 gegen 17:20 Uhr in der Straße "Am Sande" an der dortigen Bushaltestelle. Ein 15-Jähriger und ein 14-Jähriger gerieten bei dem Versuch in einen Bus einzusteigen in Streit. Infolgedessen verletzte der 15-Jährige den 14-Jährigen mit einem scharfen Gegenstand. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.

Lüchow-Dannenberg

Küsten - Verkehrsunfall mit Schulbus

Am 07.11.2023 gegen 07:00 Uhr befuhr ein Schulbus, Mercedes Citaro, den Ortsverbindungsweg von Schwiepke in Richtung Kreisstraße 31. Bei der Einmündung übersieht die 48-Jährige einen aus Richtung der Landesstraße 261 kommenden, der Kreisstraße 31 folgenden, PKW-Ford. Es kam zu einem Unfall, bei dem erheblicher Sachschaden entstand. Die 48-jährige Busfahrerin und die 61-jährige PKW Fahrerin wurden leicht verletzt. Das im Schulbus befindliche 10-jährige Kind wurde nicht verletzt. Die Kreisstraße 31 blieb mehrere Stunden gesperrt. Der Sachschade verläuft sich auf ca. 30000 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

Uelzen

Bad Bodenteich - Lebensmittel gestohlen

Am 06.11.2023 gegen 16:00 Uhr steckte eine 43-Jährige in einem Supermarkt in der Bergstraße mehrere Lebensmittel in ihre Tasche und passierte den Kassenbereich ohne diese zu bezahlen. Erst nach mehrfacher Aufforderung einer Mitarbeiterin zeigte sie den Tascheninhalt. Die Lebensmittel hatten einen Wert von ca. 30 Euro.

Uelzen - Transporter aufgebrochen

In der Nacht vom 06.11.2023 auf den 07.11.2023 bog ein derzeit unbekannter Täter gewaltsam die Schiebetür eines Transporters in der Soltauer Straße auf. Anschließend entriegelte er die Tür und entwendete Elektrikerwerkzeug im Wert von 7000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell