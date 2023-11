Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Einbruch in Universitätsraum ++ Lüchow - Nach Streitigkeiten handgreiflich geworden ++ Uelzen - PKW beschädigt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg - Einbruch in Universitätsraum

In der Nacht vom 04.11.2023 auf den 05.11.2023 hebelte ein derzeit unbekannter Täter die Tür zu einem Büroraum in der Leuphana Universität auf. Dort entwendete er Bargeld aus einer Spendendose. Die Ermittlungen zur Höhe des finanziellen Schadens und zum Tathergang laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Adendorf - Einbruch in Einfamilienhaus

Ein derzeit unbekannter Täter verschaffte sich am Wochenende vom 03.11.2023 auf den 05.11.2023 gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses in Eichkamp. Dabei zerschlug er ein Scheibenelement und durchwühlte die Zimmer. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt. Die Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Im Laufe des 05.11.2023 zwischen 07:00 Uhr und 18:00 Uhr brach ein derzeit unbekannter Täter die Eingangstür zu einer Wohnung in der Straße "Wendische Straße" auf und entwendet Bargeld in Höhe von 350 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bleckede - Reifen zerstochen

Im Zeitraum vom 04.11.2023 auf den 05.11.2023 wurden in der Wendischthuner Straße der Reifen eines auf Privatgrundstück stehenden Anhängers zerstochen. Der Schaden beträgt ca. 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - PKW erheblich beschädigt

In der Straße "Am Bargenturm" wurde vom 04.11.2023 auf den 05.11.2023 ein PKW beschädigt. Dabei wurden die Heckleuchten zerschlagen und dem PKW mehrere Kratzer und Risse zugefügt. Der Schaden wird aktuell mit mehreren tausend Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl aus Baucontainer

Im Zeitraum zwischen dem 03.11.2023 und dem 06.11.2023 brach ein bisher unbekannter Täter das Vorhängeschloss eines Baucontainers in der Lübecker Straße auf. Anschließend entwendete er diverse Werkzeuge. Es entstand ein Schaden von ca. 7000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Geschäft

In der Nacht vom 05.11.2023 auf den 06.11.2023 drang ein derzeit unbekannter Täter gewaltsam in ein Geschäft in der Straße "Am Sande" ein. Dort entwendete er Bargeld in Höhe von 100 Euro und entfernte sich anschließend. Die Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Raub am Stintmarkt

Einem 32-Jährigen wurde am 05.11.2023 gegen 01:00 Uhr am Stintmarkt von einem derzeit unbekannten Täter gegen den Hinterkopf geschlagen. Als der Mann wieder zu Bewusstsein kam, bemerkte er das Fehlen seines Smartphones und diverser Zahlungskarten. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Amelinghausen - Schwerer Verkehrsunfall entpuppt sich als Fehlmeldung

Zu einem kurioseren Sachverhalt fuhr die Polizei am 04.11.2023 gegen 14:15 Uhr. Gemeldet wurde ein vermeintlicher schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 209. Die Meldung stammte aus dem automatischen Notruf eines Smartphones. Neben der Polizei wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und ein Notarzt entsandt. Vor Ort konnte kein Unfall, dafür aber ein mehrfach überfahrenes Smartphone festgestellt werden. Dieses hat durch die Einwirkung den Notruf ausgelöst. Die Eigentümer konnten ermittelt werden. Diese hatten am Lopausee zu einer Pause mit ihrem Pkw gehalten. Vor der Weiterfahrt hatten sie das "Handy" aufs Autodach gelegt und dort vergessen ...

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Nach Streitigkeiten handgreiflich geworden

Am 05.11.2023 gegen 20:30 Uhr kam es in einem Imbiss in der Straße "Lange Straße" zu Streitigkeiten, im Zuge dessen ein 26-Jähriger und ein 24-Jähriger den 32-Jährigen Imbissmitarbeiter schlugen und sich anschließend mit einem PKW entfernten. Die beiden polizeilich bekannten Täter erhielten einen Platzverweis. Sie erwartet ein Strafverfahren.

Dannenberg - Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Ebenfalls handgreiflich wurde ein polizeibekannter 34-Jähriger am 05.11.2023 gegen 21:30 Uhr in der Lüchower Straße. Nach vorherigen Streit verletzte er einen 26-Jährigen und einen 24-Jährigen und drohte ihnen anschließend. Die betroffenen Personen waren alkoholisiert. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.

Uelzen

Uelzen - PKW beschädigt

Durch einen derzeit unbekannten Täter wurden die Reifen eines BMW in der Kirchweyher Straße zwischen dem 04.11.2023 und dem 05.11.2023 zerstochen. Außerdem wurde der linke Außenspiegel abgerissen. Der Schaden beträgt ca. 1500 Euro. Die Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell