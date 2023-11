Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 03.11.-05.11.23 ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Einfamilienhaus mit Täterfestnahme

Am Freitag, gegen 18:00 Uhr, ist es im Stadtteil Häcklingen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Als der Besitzer nach Hause kam, erwischte er die Täter auf frischer Tat. Die Täter flüchteten mit dem Diebesgut in einem Fahrzeug stadteinwärts. Nach einer Verfolgungsfahrt konnte das Fahrzeug gestellt und ein männlicher 18-jähriger Täter festgenommen werden. Nach zwei weiteren Tätern wird noch gefahndet. Weitere Ermittlungen dauern an.

Dahlenburg - Brand eines Altpapiercontainers an einer Gaststätte

In der Nacht von Freitag auf Samstag geriet in Dahlenburg ein Altpapiercontainer in Brand. Da der brandbetroffene Altpapiercontainer direkt an einem Gaststättengebäude stand, griff das sich ausbreitende Feuer auf den Dachunterschlag und großflächig auf die Außenisolierung des Gebäudes über. Zu diesem Zeitpunkt fand im Gebäude eine Feier mit 250 Personen statt, die daraufhin aus dem Gebäude unverletzt evakuiert werden konnten. Der Brand wurde durch ein schnelles Eingreifen der örtlichen Feuerwehr zügig gelöscht. Zu Personenschaden ist es nicht gekommen. Eine Schadenshöhe am Gebäude kann bislang nicht angegeben werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 04131/8306-2215 auf.

Lüneburg - Schläge auf dem Stint

Eine alkoholisierte 41-jährige weibliche Person griff in der Nacht zu Samstag drei männliche Personen an. Hierbei schlug sie den Personen ins Gesicht und griff zwei davon in den Schritt. Im weiteren Verlaufe der Nacht schlug sie einer vierten Person ins Gesicht. Da sie einen anschließenden Platzverweis nicht nachkommen wollte, durfte sie in der Polizeizelle ihren Rausch ausschlafen. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg- Randalierer in der Innenstadt

Am Samstag, gegen 21:00 Uhr, lief eine aggressive 34-jährige Person durch die Innenstadt und pöbelte Passanten an. Auch Glasflaschen wurden zerschmissen. Anschließend sprang die Person vor ein Fahrzeug und pöbelte die Fahrerin an. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde die Person in Gewahrsam genommen.

Lüneburg - versuchter Diebstahl der Salzsau

Am frühen Sonntagmorgen haben unbekannte Personen die Bronzestatue der Salzsau vor dem Karstadtgebäude Am Markt abmontiert und am Rathaus abgelegt.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am späten Samstagnachmittag stellten Polizeibeamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle fest, dass der Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,45 Promille. Der Fahrzeugführer musste zu Fuß nach Hause gehen.

Gartow - Wildunfall ohne Versicherungsschutz

Am Freitagmorgen rief ein Fahrzeugführer bei der Polizei an, da er zuvor einen Unfall mit einem Reh hatte. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Pkw keinen gültigen Versicherungsschutz mehr besaß. Aufgrund dessen wurden die amtlichen Kennzeichen entstempelt. Auch die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet.

Landkreis Lüchow-Dannenberg - Geschwindigkeitskontrollen

Im Verlaufe des Wochenendes kontrollierte die Polizei mehrfach die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Dabei wurden diverse Fahrzeugführende festgestellt, welche die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten. Der schnellste gemessene Pkw war mit 106 km/h anstatt der erlaubten 80 km/h unterwegs. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Lüchow - Abwesenheit ausgenutzt

Zu einem Tageswohnungseinbruch kam es am Freitagnachmittag in Lüchow. Der Täter verschaffte sich zwischen 15:30 Uhr und 17:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Haus der Geschädigten. Anschließend durchsuchte er das Wohnhaus nach Wertgegenständen.

Lüchow/Hitzacker - Taschendiebstähle

Zu gleich zwei Taschendiebstählen kam es am Freitagnachmittag Zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr wurde einer Frau, in einem Einkaufsmarkt in der Dannenberger Straße in Lüchow, das Portemonnaie aus der, im Einkaufswagen befindlichen, Handtasche entwendet. Zwischen 13:40 Uhr und 14:00 Uhr kam es in einem Einkaufsmarkt in Hitzacker zu einem weiteren Diebstahl eines Portemonnaies aus der Einkaufstasche einer anderen Frau

Uelzen

Uelzen - Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Gegen 15:26 Uhr kommt es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hambrocker Straße zu einem Küchenbrand. Beim Kochen fängt das Öl auf dem Herd an zu brennen. Ein Kind und eine weibliche Person können sich außerhalb des Hauses begeben, eine männliche versucht noch den Brand zu löschen und erleidet dabei eine leichte Rauchgasvergiftung. Das gesamte Mehrfamilienhaus wird evakuiert. Dank des schnellen Einschreitens der Feuerwehr kann ein Übergreifen des Brandes auf die restliche Wohnung und das Haus verhindert werden. Eine Gefährdung der weiteren Bewohner kann ausgeschlossen werden. Der männliche Bewohner wird leicht verletzt und wird medizinisch behandelt. Es entsteht ein leichter Schaden am Gebäude, die Wohnung ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar.

