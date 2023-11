Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - ins Gesicht gespuckt ++ Lüchow - Diebstahl eines Pedelecs, Polizei sucht Zeugen ++ Melbeck Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg/Uelzen - Serie von Schockanrufen - Polizei mahnt zur Umsicht - "Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen!" - Seniorin übergibt Wertgegenstände im Wert von mehreren zehntausend Euro an angebliche "Polizeibeamte"

Betrugsmaschen wie "Schockanrufe, Enkeltrick, Falscher Polizeibeamter, WhatsApp-Betrug & Co" sind bundesweit und auch in der Region allgegenwärtig. Regelmäßig kommt es dabei zu "Wellen von sog. Schockanrufen", bei denen hochprofessionelle überregional agierende Täter nicht nur ältere Menschen in einem regionalen Bereich anrufen, um über eine erfundene Schockgeschichte die Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenstände an angebliche Amtspersonen zu bewirken.

Im Laufe des 01.11.2023 gab es im Bereich Lüneburg sowie dem nördlichen Landkreis Uelzen eine Vielzahl von Anrufen, bei denen die Täter vor dem Hintergrund eines angeblich durch einen Sohn oder Tochter verschuldeten Verkehrsunfalls eine hohe Geldsumme als Kaution forderten. In mehr als ein Dutzend Fällen reagierten die Angerufenen umsichtig, beendeten das Gespräch und riefen die "richtige Polizei" an, um den Betrug zu melden.

In einem Fall hatten die Täter leider Erfolg, so dass die Polizei nochmals zu umsichtigen Handeln mahnt. Am 01.11.2023 gegen 12:00 Uhr meldeten sich die Täter telefonisch bei einer Seniorin aus Reppenstedt und gaben sich als Polizeibeamte aus. Nach Schilderung eines angeblichen tödlich verursachten Unfalls durch eine Familienangehörige forderten die Täter eine hohe Kautionszahlung, so dass Wertgegenstände und Bargeld in Höhe von mehreren zehntausend Euro an einen unbekannten Abholer übergeben wurden. Die weiteren Ermittlungen der richtigen Polizei dauern an.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei und gibt Tipps ...

"Prägnante Verhaltensempfehlungen und Warnhinweise! - Mitmachen und darüber sprechen!"

- Misstrauisch sein - Kontaktaufnahme hinterfragen - kein Geld überweisen - keine Wertsachen übergeben - Polizei verständigen

Für weitergehende und allumfassenden Information wird parallel auf die Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention von Bund und Ländern www.polizei-beratung.de verwiesen.

Lüneburg - Betrunkener pöbelt herum und bedrängt Jugendliche - in Gewahrsam genommen

Am Mittwoch, den 01.11.2023, gegen 10:30 Uhr schrie ein alkoholisierter 61-Jähriger eine 15-Jährige an der Bushaltestelle Garbers-Center an. Dabei wurde der Lüneburger auch handgreiflich. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Betrunkenen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Ihn erwartet parallel ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Lüneburg - ins Gesicht gespuckt

Richtig widerlich verhielt sich ein Unbekannter in den Nachmittagsstunden des 01.11.23 in einer Drogerie-Filiale in der Grapengießerstraße. Nach einer Meinungsverschiedenheit mit einer jugendlichen Mitarbeiterin spuckte der Unbekannte gegen 16:45 Uhr dieser ins Gesicht und ergriff die Flucht. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Sachbeschädigung am PKW

In der Nacht vom 30.10.2023 auf den 01.11.2023 zerkratzte ein derzeit unbekannter Täter mit einem unbekannten Gegenstand die Motorhaube eines Audi A3 in der Bunsenstraße. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Exhibitionist - Polizei ermittelt

Seine Hose herunter ließ ein Unbekannter in den Nachmittagsstunden des 01.11.23 im bewaldeten Bereich in der Schützenstraße. Eine Spaziergängerin mit ihrem Hund konnte den "Nackidei" dabei gegen 16:15 Uhr wahrnehmen und ging schnell weiter. Eine erste Fahndung nach dem Mann verlief ohne Erfolg. Die Person wird als ca. 25 Jahre alt, schlank, dunkler Teint, dunkle Haare und ohne Hose beschrieben.

Die Polizei ermittelt auch in Zusammenhang mit einem ähnlichen Vorfall in den Nachmittagsstunden des 07.10.23 in einem Park in der Dahlenburger Landstraße (siehe auch Pressemitteilung v. 25.10.23). Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Amelinghausen - Trunkenheitsfahrt ohne Versicherungsschutz

Am 01.11.2023 fuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand ein PKW auf ein Tankstellengelände in der Lüneburger Straße und stellte seinen PKW an einer Tanksäule ab. Die Polizei konnte beim dem abgestellten PKW feststellen, dass für diesen PKW keine Zulassung bestand. Bei der Kontrolle des Fahrers konnte ein Atemalkoholwert von 1,26 Promille festgestellt werden. Es wurden entsprechende Verfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Melbeck - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kurz vor Mitternacht fuhr am 01.11.2023 eine 50-Jährige Frau mit ihrem PKW die Ludwig-Jahn-Straße entlang. Dabei kam sie rechts von der Fahrbahn ab und landete im angrenzenden Straßengraben. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,31 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 800 Euro. Sie erwartet ein entsprechendes Verfahren.

Lüneburg - Diebstahl eines Mofas

In der Nacht vom 01.11.2023 auf den 02.11.2023 wurde im Eulenweg ein Mofa der Marke "Alpha Motors" aus einer unverschlossenen Garage von einem derzeit unbekannten Täter entwendet. Der Wert des Diebesgutes beträgt ca. 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Diebstahl einer Umhängetasche

Am 01.11.2023 gegen 12:30 Uhr entwendete ein derzeit unbekannter Täter die Umhängetasche samt Inhalt der 66-jährigen Geschädigten in der Königsberger Straße. Der Wert des Diebesgutes liegt bei ca. 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Lüchow - Diebstahl eines Pedelecs

Ein derzeit unbekannter Täter entwendete in der Nacht vom 01.11.2023 auf den 02.11.2023 ein Pedelec des Herstellers Gudereit, welches am Fahrradständer am ZOB Lüchow angeschlossen war. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Sachbeschädigung am PKW

Am 01.11.2023 gegen 14:35 Uhr trat ein 28-Jähriger auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Bernhard-Nigebur-Straße mit seinem Fuß gegen einen geparkten PKW. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Bad Bevensen - Verkehrsunfallflucht mit leichtverletzter Person

Am 01.11.2023 gegen 15:50 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Mofa den Ortsverbindungsweg zwischen Jelmstorf und Addenstorf. Im Bereich einer leichten Linkskurve kam ihm ein entgegenkommender PKW-Suzuki so nah, dass er auswich und dabei stürzte. Der PKW-Fahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort. Die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

