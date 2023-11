Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: Hinweis für die Medien: personelle Veränderungen-> Michel Koenemann vertritt Julia Westerhoff in der Lüneburger Polizeipressestelle ++ "Sprachrohr" der Polizei in Nord-Ost-Niedersachsen ++

Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Temporäre personelle Veränderungen gibt es aktuell in der Pressestelle der Polizeiinspektion: Polizeikommissarin Julia Westerhoff wechselt temporär für die nächsten sechs Monate in den Kriminalermittlungsdienst, so dass mit Michel Koenemann ab dem 01. November für diesen Zeitraum in die Lüneburger Pressestelle wechseln wird. Der 27 Jahre alte Polizeikommissar komplettiert zusammen mit Polizeihauptkommissar Kai Richter das Team der Pressestelle der hiesigen Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen, die zusammen als quasi "Sprachrohr" der Polizei in Nord-Ost-Niedersachsen fungieren.

Für den einen oder anderen wird Michel Koenemann kein ganz neues Gesicht in der Öffentlichkeitsarbeit sein, da er bereits seit April 2021 als einer von insgesamt vier Socialmedia-Cops der Polizeiinspektion regelmäßig über seinen Instagram-Kanal "polizei.luechow.mk" über seine Arbeit im Einsatz- und Streifendienst in Lüchow berichtet. Diese Socialmedia-Arbeit wird Michel auch in der Pressestelle fortsetzen, so dass sich seine "Fan-Gemeinde" neben Infos aus Lüchow demnächst auch über Beiträge aus der Pressestelle freuen darf.

Hintergrund:

Die Pressestelle dienst als Schnittstelle zwischen der Polizei und den Medien in den Landkreisen Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und Uelzen (Region Nord-Ost-Niedersachsen). Sie veröffentlicht die täglichen Meldungen über polizeiliche Einsätze und besondere Vorfälle. Darüber hinaus betreut die Pressestelle bei größeren Einsätzen Medienvertreter an der Einsatzstelle und koordiniert die allgemeine Presse- sowie die interne Öffentlichkeitsarbeit.

Die Ansprechpersonen für Presseangelegenheiten sind unter den u.a. Telefonnummern oder per E-Mail unter pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de erreich- und ansprechbar. Die Pressemitteilungen der Polizeiinspektion werden über das Portal des Tochterunternehmens der dpa ots "www.polizeipresse.de" zur Verfügung gestellt.

Diese sind weltweit im Internet abrufbar unter https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/59488

Dabei veröffentlicht die Polizeiinspektion jährlich Meldungen zu gut 4.000 Einzelsachverhalten, Präventionsthemen und Veranstaltungen. Die Zugriffszahlen über das Medienportal liegen dabei bei täglich mehr als 4.000 Zugriffen pro Pressemitteilung, so dass die Polizeiinspektion auf fast 3.000.000 Zugriffe jährlich kommt.

Social Media (Team) - Arbeit

Parallel betreut die Pressestelle zusammen mit verschiedenen anderen Kolleginnen und Kollegen des Social-Media-Teams die Social-Media-Kanäle der Polizeiinspektion auf Facebook, X (ehemals Twitter) und Instagram

Facebook: https://www.facebook.com/polizeidirektion.lueneburg Twitter: https://twitter.com/Polizei_LG Instagram: https://www.instagram.com/polizei.lueneburg/

und koordiniert/monitort die aktuell vier Kanäle auf Instagram und Facebook der hiesigen Socialmedia-Cops POK'in Isabella Eckermann-Harms (ESD Lüneburg), PK Michel Koenemann (ESD Lüchow/Pressestelle), PK'in Jasmin Ritz (ESD Uelzen) - ruht aktuell - und POK Frank Dreyer (KOB Uelzen)

