POL-HAM: Unbekannter begrapscht Frau und flüchtet

Hamm-Mitte (ots) - Eine Lagerhalle am Gallberger Weg geriet am späten Donnerstagabend, 5. Oktober, in Brand - sowohl die Feuerwehr als auch die Polizei waren mit starken Einsatzkräften vor Ort. Die gegen 23.28 Uhr alarmierten Einsatzkräfte der Polizei übernahmen während der Löscharbeiten weitläufige Sperrmaßnahmen. Zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Nach jetzigem Kenntnisstand ...

mehr