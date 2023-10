Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "Einschleichdieb" - Verhaltenshinweise und kostenlose Einbruchschutzberatungen ++ Duo lässt mehrere Flaschen in Kiosk mitgehen ++ Werkzeug aus Container gestohlen ++

Lüneburg (ots)

Presse - 30.10.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - "Einschleichdieb" - Verhaltenshinweise und kostenlose Einbruchschutzberatungen

Einen bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Einschleichdieb überraschte ein 19-Jähriger in den Abendstunden des 29.10.23 in einem Innenhof mit Garten in der Rotehahnstraße. Der 47 Jahre alte Lüneburger hatte gegen 19:15 Uhr versucht ein hochwertiges E-Bike mitzunehmen. Der 19-Jährige verhinderte den Diebstahl, so dass der Täter ohne Fahrrad jedoch mit einem Paar Schuhe die Flucht ergriff. Der 47-Jährige konnte in der Folge durch Bildaufnahmen identifiziert werden.

Zuvor war der Lüneburger bereits durch ein offenes Wohnzimmerfenster in einer Wohnung im Hans-Steffens-Weg eingestiegen; wurde jedoch bemerkt und ergriff ohne Beute die Flucht. Der 47-Jährige konnte im Rahmen einer Fahndung angetroffen und mit zur Wache genommen werden.

Auch für einen weiteren Einschleichdiebstahl in den Abendstunden des 29.10.23 in einem Einfamilienhaus in der Bögelstraße kommt der Lüneburger in Frage. Dort konnte ein Unbekannter durch eine nicht verschlossene Kellertür in einer Waschkeller gelangen. Dort durchwühlte der Eindringling einen Wäschekorb und ergriff dann nach Entdecken die Flucht.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei nochmals wichtigsten Verhaltenshinweise:

- WICHTIG: Bei aktuellen/akuten Hinweisen, verdächtigen Personen oder Einsatzlagen werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten den Notruf über 110 zu wählen, damit entsprechende Einsatz- und Fahndungsmaßnahmen sofort erfolgen können. - Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen. - auch eine Keller- oder Nebeneingangstür sollte grundsätzlich verschlossen sein und nur für eine unmittelbare Nutzung geöffnet werden. Häufig wird genau dies dann am Tage auch mal vergessen. - Sorgen Sie bei Abwesenheit dafür, dass Ihre Wohnung oder das Haus einen bewohnten Eindruck macht. - Kostenlose Einbruchschutzberatungen bietet weiterhin das Präventionsteam der Polizei Lüneburg (Kriminal-Polizeiliche Beratungsstelle) an. Terminvereinbarung unter: praevention@pi-lg.polizei.niedersachsen.de bzw. Tel. 04131-8306-2309.

Lüneburg - Duo lässt mehrere Flaschen in Kiosk mitgehen

Eine günstige Gelegenheit nutzten zwei junge Männer in den Abendstunden des 29.10.23 in einem Kiosk in der Grapengießerstraße. Unbeobachtet von einer Mitarbeiterin steckte einer der Männer mehrere Flaschen in einen Rucksack und verließ gegen 21:30 Uhr den Kiosk. Zusammen mit einer weiteren Person verschwand der Dieb. Die Männer werden als ca. 20 bis 25 Jahre alt beschrieben. Der Dieb trug dunkle Sachen sowie einen weißen Rucksack. Der zweite Mann, welcher am Ausgang gewartet hatte, trug eine grünliche Camouflagejacke und war mit einem Fahrrad unterwegs. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Kirchgellersen - Pflasterstein landet im Wohnzimmerfenster

Nach dem Wurf eines Pflastersteins im Verlauf des 29.10.23 zwischen 12:00 und 17:00 Uhr in ein Wohnzimmerfenster Im Meuerfeld ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. Es entstand ein Sachschaden von gut 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - unter Drogeneinfluss unterwegs

Eine 38 Jahre alten Fahrer eines Pkw Mazda stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 30.10.23 in der Hamburger Straße. Bei dem Lüneburger stellten die Beamten dabei gegen 00:00 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf Kokain und Amphetamin verlief positiv. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Körperverletzung in Senioreneinrichtung - Senior in Psychiatrische Klinik eingewiesen - strafrechtliche Ermittlungen dauern an

Nicht unerheblich verletzte ein 84 Jahre alter Bewohner einer Senioreneinrichtung in Lüchow in den Abendstunden des 28.10.23 einen anderen Bewohner in seinem Bewohnerzimmer. Der Mann wurde aufgrund der Schweren der Verletzungen in die Elbe-Jeetzel-Klinik gebracht. Gegen den 84-Jährigen laufen strafrechtliche Ermittlungen. Parallel wurde der Mann in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg durch den Landkreis Lüchow-Dannenberg in die Psychiatrische Klinik Uelzen eingewiesen.

Uelzen

Uelzen - Werkzeug aus Container gestohlen

Einen auf einer Baustelle Schwarzer Berg aufgestellten Container brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 28. und 30.10.23 auf. Die Täter öffneten gewaltsam ein Vorhängeschloss und konnten Kleinwerkzeuge sowie Zubehör mitnehmen. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

