POL-LG: ++ Lüneburg - Zeugen nach Körperverletzung gesucht ++ Woltersdorf - Motorradfahrer stürzt auf regennasser Fahrbahn ++ Bad Bevensen - Pkw mit Farbe beschmiert - Polizei sichert Videoaufzeichnungen ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 27.10.2023

Lüneburg

Bardowick - Geldbörse beim Einkaufen entwendet

Zu einem Geldbörsendiebstahl kam es am 26.10. zwischen 16:30 und 17:00 Uhr in einem Supermarkt in der Straße Vor der Westermarsch. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine 72-jährige Kundin ihre Handtasche zunächst in der Hand und im Verlauf des Einkaufens über den Griff des Einkaufswagens gehängt. Vor dem Bezahlen an der Kasse stellte die Seniorin einen offenstehenden Reißverschluss an ihrer Handtasche fest, sodass sie das Fehlen der Geldbörse dann bemerkte. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Wittorf - Einschleichdiebstahl in Wohnhaus - Halten Sie Türen und Fenster verschlossen!

Zu einem Einschleichdiebstahl kam es vermutlich in der Nacht vom 25.10 auf den 26.10. in ein Wohnhaus in der Straße Hohensand. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten Unbekannte vermutlich durch eine nicht verschlossene Haustür in das Haus und entwendeten eine Geldbörse. Es entstand ein Sachschaden von gut 150 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Wichtige Tipps ihrer Polizei:

Auch bei kurzem Verlassen des Hauses nutzen Diebe die Gelegenheit, um sich durch offenstehende oder nicht abgeschlossene Türen unbemerkt ins Haus zu schleichen. Die Täter haben es in der Regel auf leicht zu transportierende Wertgegenstände wie Bargeld und Schmuck abgesehen. Daher: Verschließen sie Haustüren und auch Nebeneingangstüren.

Lüneburg - Fahrrad aus Tiefgarage entwendet - Hinweise

Am 26.10. zwischen 12:45 und 13:15 Uhr entwendeten Unbekannte ein angeschlossenes Fahrrad der Marke Scott aus einer Tiefgarage in der Haagestraße. Es entstand ein Sachschaden von fast 4000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Einfamilienhaus - Hinweise

Zwischen dem 13.10. und dem 26.10. brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße In den Stuken ein. Die Räume wurden nach Diebesgut durchsucht und unter anderem Schmuck und ein Fotoapparat entwendet. Die Unbekannten flüchteten unerkannt, Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Zu einer Körperverletzung mit Beleidigung und Bedrohung kam es am 24.10. gegen 20:30 Uhr im Bereich der Sülztorstraße in Höhe der dortigen Post. Eine 44-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg, als eine bisher unbekannte männliche Person sich der Frau in den Weg stellte. Der Unbekannte war sehr aggressiv und schlug der Radfahrerin gegen die Schulter und den Kopf. In der Folge beleidigte und bedrohte er die 44-Jährige. Die Radfahrerin flüchtete. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Personenbeschreibung:

- Männlich - circa 55 Jahre - circa 175cm groß - weißgraue Haare (rausgewachsener Kurzhaarschnitt) - ungepflegtes Erscheinungsbild - kräftige Statur - vermutlich Deutscher - dunkle Stoffjacke/graue Jeans - trug eine Versandtüte in der Hand

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Ladendieb flieht nach räuberischem Diebstahl - Hinweise

Zu einem Ladendiebstahl kam es am 27.10. gegen 10:00 Uhr in einem Geschäft in der Straße Am Markt. Nach bisherigen Erkenntnissen bekleidete sich eine unbekannte männliche Person mit diversen Sachen in der Umkleidekabine. Im Anschluss flüchtete er aus dem Geschäft. Der Verursacher wurde durch den Ladendetektiv eingeholt und konnte angehalten werden. In der Folge wurde der Unbekannte gewalttätig, trat den Ladendetektiv und flüchtete. Die alte Kleidung des Verursachers wurde sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von gut 600 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Mehrere Pkw-Kennzeichen entwendet - Hinweise

Vermutlich in der Nacht vom 26.10. auf den 27.10. entwendeten Unbekannte gleich mehrere Kennzeichen geparkter Pkw im Stadtgebiet Lüneburg. Unter anderem bei einem geparkten Pkw Opel in der Straße Auf der Höhe wurde das hintere Kennzeichen entwendet. Bei einem weiteren geparkten Pkw Hyundai in der Straße Mittelfeld wurde ebenfalls das hintere Kennzeichen entwendet. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Ladendiebe im Supermarkt - ein Mann flüchtet unerkannt

Zu einem Ladendiebstahl kam es am 26.10. gegen 15:00 Uhr in einem Supermarkt in der Dannenberger Straße. Zwei Männer wurden dabei beobachtet, wie sie mehrere Waren aus den Regalen in ihre mitgeführten Rucksäcke packten und den Kassenbereich ohne zu zahlen passierten. Daraufhin wurden sie angesprochen und einer der beiden Männer, ein 56-Jähriger, festgehalten. Der andere Mann flüchtete in unbekannte Richtung. Bei dem 56-Jährigen konnten mehrere Flaschen Alkohol und Socken im Wert von über 200 Euro festgestellt werden.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Woltersdorf - Motorradfahrer stürzt auf regennasser Fahrbahn

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 26.10. gegen 12:00 Uhr auf dem Ortsverbindungsweg zwischen Woltersdorf und Dangenstorf. Ein 27-jähriger Fahrer eines Motorrades kam in einer Linkskurve bei regennasser Fahrbahn von dieser ab und kollidierte mit einem Baum. Der 27-Jährige wurde schwer am Bein verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 5000 Euro.

Uelzen

Uelzen - Parfümdiebin mit Kinderwagen erwischt

Zu einem Diebstahl mehrerer hochwertiger Parfüms kam es am 26.10. gegen 12:30 Uhr innerhalb eines Ladengeschäftes in der Gudesstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich eine 22-jährige Uelzenerin mit einem Kinderwagen in dem Geschäft. Sie packte mehrere teils hochwertige Parfümflakons in eine mitgeführte Tasche, zahlte an der Kasse jedoch nur einige andere Waren. Dies wurde durch zwei Mitarbeiterinnen beobachtet, sodass die junge Frau angesprochen wurde. Der Wert des Diebesgutes lag bei über 900 Euro.

Bad Bevensen - Mehrere Pkw mit Farbe beschmiert - Polizei sichert Videoaufzeichnungen - Hinweise

Gleich sieben geparkte PKW wurden in den Abendstunden des 26.10. im Bereich der rechten Fahrzeugseite im Schlesienweg mit Farbe beschmiert. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei sicherte in dem Zuge Videoaufzeichnungen. In einer ersten Sichtung der Aufzeichnungen konnte festgestellt werden, dass vermutlich eine Gruppe von Jugendlichen als Verursacher in Frage kommt. Während der Tatbegehung gegen kurz nach 20:00 Uhr konnte auf dem Video gesehen werden, dass ein Pkw den Schlesienweg entlangfuhr und dessen Fahrer möglicherweise die bisher unbekannten Verursacher wahrgenommen hatte. Die weiteren Ermittlungen und Auswertungen der Videoaufzeichnungen dauern an.

Die Polizei Bad Bevensen bittet Zeugen sich unter, Tel. 05821-976550, zu melden.

