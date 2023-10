POL-HRO: Unbekannte beschmieren Gebäude der Jüdischen Gemeinde

Rostock (ots) - Am 15.10.2023 wurde gegen 02:30 Uhr über den Notruf ein Brand in Rostock gemeldet. Aus bislang unbekannter Ursache geriet in der Stockholmer Str. in Lütten Klein ein PKW Hyundai in Brand. Das Feuer griff weiterhin auf einen daneben geparkten VW über. Beide PKW brannten in der Folge aus. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr ist eine Selbstentzündung ausgeschlossen. Der Schaden wird auf 15.000 EUR ...

