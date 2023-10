Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 27.20-29.10.2023 ++

Lüneburg (ots)

Stadt/Landkreis Lüneburg:

--- Einbrüche ---

Lüneburg - Täter nach Einbruch gestellt

Ein 53-jähriger Lüneburger, der die Polizei immer wieder durch Begehung von Straftaten beschäftigt, wurde durch eine Zeugin am Samstagnachmittag zunächst dabei beobachtet, wie er versuchte, in die Räumlichkeiten einer Autovermietung im Lüneburger Blümchensaal einzubrechen. Vermutlich, weil er bei der Tatbegehung gestört wurde, flüchtete er, konnte jedoch beschrieben werden. Sofortige Fahndungsmaßnahmen führten zur Festnahme des Täters, auch weil eine Polizeistreife den richtigen Riecher hatte und einen kurzen Sprint einlegte. Bei dem Beschuldigten wurden Aufbruchswerkzeug sowie weitere Gegenstände sichergestellt, die vermutlich aus vorangegangenen Straftaten stammen.

Lüneburg - Einbruch in Pkw

Im Zeitraum von Donnerstag, 18:30 Uhr bis Samstag, 13:30 Uhr brachen Unbekannte einen Pkw Mercedes Benz auf, welcher in Lüneburg, Am Bleckeder Bahnhof stand. Noch unklar ist, ob etwas entwendet worden ist.

Hinweise gerne an die Polizei Lüneburg unter 04131/8306-2215

--- Körperverletzung ---

Lüneburg - Hiebe und Pfeffer Am Bargenturm

Bereits länger anhaltende Streitigkeiten zwischen zwei Männern gelangten am Freitagabend an ihrem bisherigen Höhepunkt an. Während einer der Kontrahenten seinen Widersacher mit der Hand in dessen Gesicht schlug, setzte der 24-Jährige sich mittels Pfefferspray zur Wehr. Beide verletzten sich leicht.

Lüneburg/ Innenstadt - Raufbold mit Stehlgut dabei

Aus noch nicht näher bestimmbaren Gründen gerieten am Samstagvormittag drei männliche Personen Bei der Ratsmühle in eine körperliche Auseinandersetzung, wobei ein 57-jähriger Lüneburger hierbei durch Schläge von zwei anderen Männern (32 und 23 Jahre alt) verletzt wurde. Das Pech des Rüpels war das Glück einer 27-Jährigen, deren Pkw in der vorangegangenen Nacht in der Bachstraße aufgebrochen worden ist, denn Polizeibeamten fanden bei dem bekannten Straftäter Teile des Stehlgutes aus dem Pkw wieder auf.

Um den Rest der entwendeten Gegenstände aufzufinden, wurde nach Rücksprache mit einem Richter die Wohnung des Mannes durchsucht. Hierbei konnten die Polizeikräfte zwar nicht das fehlende Stehlgut entdecken, dafür öffnete ihnen ein 42jähriger alter Bekannter die Tür. Auch Betäubungsmittel und Aufbruchwerkzeug konnten entdeckt und sichergestellt werden. Überprüfungen, inwiefern die beiden Herren für weitere Straftaten in Betracht kommen, stehen noch aus.

Lüneburg - Nachbarschaftsstreitigkeiten eskalieren

Immer wieder gerät eine Hinter der Saline wohnende Familie mit einem Nachbarn in Streit. Dieser Streit eskalierte nun in der Nacht zu Sonntag aus noch nicht geklärten Gründen, sodass mehrere Familienangehörige in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt wurden. Es gab mehrere leichtverletzte Personen

--- Ladendiebstähle ---

Lüneburg

Zwei männliche Personen wurden am Samstagmorgen durch Angestellte eines Drogeriemarktes in der Goseburg beim Diebstahl von Parfum beobachtet. Nach kurzer Flucht konnten beide im Rahmen der Fahndung durch mehrere Streifenwagen angetroffen und kontrolliert werden. Es handelte sich um zwei hinreichend polizeibekannte Männer, welche regelmäßig durch Begehung von Straftaten auffallen. Die Tatsache, dass auch das jeweils mitgeführte Fahrrad sichergestellt wurde, weil der Verdacht besteht, dass diese sie zuvor am Bahnhof entwendet haben, belegt den grundsätzlich etwas nachlässigen Umgang der beiden Herren in Bezug auf Eigentumsverhältnisse.

--- Unfall ---

Lüneburg - Sturz mit entwendetem Fahrrad

Am Samstag gegen 17 Uhr geriet ein amtsbekannter 17-jähriger mit einem Fahrrad beim Abbiegen in der Lüneburger Bahnhofstraße ins Rutschen, stürzte und verletzte sich dabei leicht. Ob die regennasse Fahrbahn oder Unsicherheit auf dem "neuen" Drahtesel die Ursache für den Sturz setzte, wird wohl für immer unklar bleiben. Klarer hingegen war für die aufnehmenden Polizeibeamten, dass das genutzte Fahrrad eigentlich jemandem anders gehört. Auch dieses stellten die Beamte sicher.

--- Sachbeschädigung ---

Immer mal wieder kommt es zu kleinen Feuern im Bereich des Hasenburger Berges. Am Freitagabend brannte ein Papiercontainer auf dem Gelände der dortigen Grundschule. Auch eine Straßenlaterne wurde bei dem Brand beschädigt. Die Polizei nimmt die Ermittlungen zu den Hintergründen auf.

--- Trunkenheitsfahrt ---

Lüneburg

Wohl weil er deutlich zu viel getrunken hatte geriet ein 54-Jähriger mit dem von ihm geführten Transporter gegen einen in der Bleckeder Landstraße geparkt stehenden Pkw und beschädigte diesen leicht. Zeugen, die den Unfall bemerkten, meldeten den Vorfall der Polizei, welche den Fahrer noch am Unfallort antreffen konnten. Dieser wies einen Alkoholwert von 2,56 Promille auf und ließ sowohl seinen Führerschein als auch seinen Fahrzeugschlüssel bei der Polizei. Außerdem musste er eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

--- Vermisstensuche ---

Wendisch Evern/ Barendorf - Seniorin vermisst und aufgefunden

Einen schönen Nachmittag wollte sich ein älteres Ehepaar aus Lüneburg machen, indem sie am Nachmittag zum Pilze sammeln in ein Waldstück zwischen Wendisch Evern und Barendorf fuhren. Helle Aufregung jedoch bei dem 81-Jährigen, als er seine gleichaltrige Ehefrau nicht mehr auffinden konnte. Vor Sorge bat er andere Spaziergänger darum, die Polizei hinzuzuziehen. Polizeibeamte suchten die Dame mit mehreren Streifenwagen, sogar sogenannte Mantrailerhunde waren bereits zur Unterstützung auf dem Weg ins das Suchgebiet, ehe eine Polizeistreife den richtigen Riecher hatte und die Seniorin wohlbehalten auffinden konnte. Sie hatte zwar bemerkt, dass ihr Ehemann nicht mehr bei ihr gewesen war, hatte sich jedoch nicht allzu großeSorgen gemacht, stattdessen bereits ein ganzes Körbchen voller Pilze gesammelt. Das Ehepaar wurde wieder zusammengeführt und bespricht etwaige Meinungsverschiedenheiten hoffentlich bei einem genüsslichen Abendessen.

Stadt/ Landkreis Uelzen

Gefährliche Körperverletzungen im erixx

In der Nacht zum Samstag kommt es in einem Zug des erixx und im Folgenden auf dem Bahnsteig in Bad Bodenteich zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen 7 Personen. Bei den 7 Personen handelt es sich um Asylbewerber aus drei verschiedenen Nationen. Die Männer seien aus unbekannten Gründen in Streit geraten. Im Verlaufe des Streites ist zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen bei der Steine und eine abgebrochene Glasflasche zum Einsatz gekommen sind. Weiterhin haben zwei der Männer mittels des Nothammers versucht in die Fahrerkabine des Lokführers zu gelangen. Bei der Auseinandersetzung ist keiner schwerwiegend verletzt worden. Es sind insgesamt 5 Strafanzeigen gegen die Männer gefertigt worden.

Trunkenheit im Verkehr

Am Samstagmittag wird im Uelzener Stadtgebiet ein Pkw gemeldet, welcher starke Schlangenlinien fährt und immer wieder auf die Gegenfahrbahn gerät. Bei einer anschließenden Kontrolle kann festgestellt werden, dass die 58-jährige Fahrzeugführerin erheblich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken steht. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 3,1 Promille. Es erfolgt eine Blutprobenentnahme und der Führerschein wird sichergestellt. Weiterhin wird ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen die Dame eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr

In der Samstagnacht befährt ein 65-jähriger Mann mit seinem Pkw die L 232. Zwischen den Ortschaften Bostelwiebeck und Vorwerk kommt er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kommt im Seitengraben zum Stehen. Bei der Verkehrsunfallaufnahme fällt den Beamten ein leichter Atemalkoholgeruch auf. Bei einem anschließenden Atemalkoholtest bestätigt sich der Verdacht. Der Herr ist mit 2,14 Promille unterwegs gewesen. Eine Blutentnahme wird durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Handzettel für Altkleider und Altmetallsammlung in Bienenbüttel

In der Gemeinde Bienenbüttel sind in der vergangenen Woche Handzettel bezüglich einer Altkleider- und Altmetallsammlung am 30.10.2023 verteilt worden. Hierbei handelt es sich um keine angemeldete und genehmigte Sammlung. Daher wird gebeten keine Altkleider oder Altmetalle an die Straße zu stellen.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Zeugen nach Körperverletzung gesucht Am frühen Samstagmorgen kam es vor einem Tanzlokal in der Drawehner Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach ersten Erkenntnissen riss eine 21-jährige Frau eine 40-Jährige zu Boden und trat ihr gegen den Kopf. Im weiteren Verlauf wirkte ein 25-Jähriger auf einen 37-Jährigen ein, sodass dieser ins Krankenhaus verbracht werden musste. Zudem kam es zu Beleidigungen in Richtung der Polizei während der Sachverhaltsaufnahme. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841 - 1220, entgegen.

Lüchow - Geschwindigkeit kontrolliert

In den Nachmittagsstunden des 28.10.23 führte die Polizei auf der Bundesstraße 248 nahe des Ortsteils Grabow eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei waren insgesamt 14 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste, ein 58-jähriger Mann aus Lüchow, wurde mit 110km/h statt der erlaubten 80km/h gemessen.

Lübeln - Vom Glas am Kopf getroffen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf der Party "Abba bis Zappa" im Kartoffelhotel in Lübeln zu einer gefährlichen Körperverletzung. Gegen 00:30 Uhr warf eine derzeit unbekannte Person ein Glas an den Kopf einer 52-jährigen Frau. Die Frau erlitt dadurch eine blutende Verletzung im Kopfbereich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüchow, Telefonnummer 05841 - 1120, entgegen.

Lüchow - Sachbeschädigung in der Innenstadt In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde durch Unbekannte eine Fensterscheibe einer sich in der Langen Straße befindlichen Pizzeria beschädigt. Die Tat wurde zwischen dem 27.10.2023, 22:30 Uhr, und dem 28.10.2023, 11:00 Uhr, begangen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüchow, Telefonnummer 05841 - 1120, entgegen.

