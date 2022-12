BPOL NRW: Schnelles Einschreiten durch Bundespolizei verhindert weitere Eskapaden von Reisendem - Person zeigt sich sehr aggressiv gegenüber Zugbegleiter und Beamten

Düsseldorf (ots) - Am Haltepunkt Neuss-Holzheim kam es am Donnerstagmorgen (29. Dezember), um 3.00 Uhr, zu einem Buntmetalldiebstahl. Ein Tatverdächtiger wurde durch Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG gestellt. Ein weiterer Verdächtiger wurde durch Beamte der Bundespolizei ermittelt. Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG bewegten sich in ziviler Kleidung im ...

