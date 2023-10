POL-LG: ++ Pressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 30./31.10.2023 (Reformationstag)

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

++ Pressemeldung PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen - 30./31.10.2023 (Reformationstag) ++

- Landkreis Lüneburg -

Einbruch in Wohnung

Ein unbekannter Täter brach am Montag, den 30.10.2023, in den Nachmittagsstunden die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus Am Sternkamp in Lüneburg auf und entwendete Bargeld. Der Täter konnte unerkannt entkommen.

Aggressiver Mann

Am Montag, den 30.10.2023, gegen 18:30 Uhr, fiel ein 24-jähriger Mann durch lautes Schreien in der Straße bei der Abtspferdetränke in Lüneburg auf. Im weiteren Verlauf warf er Flaschen auf die Straße. Auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten verhielt er sich aggressiv und spuckte in deren Richtung. Der Mann wurde mit zur Polizeidienststelle genommen und verbrachte zur Beruhigung eine Nacht in einer Gewahrsamszelle.

Streit vor einem Imbiss

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 01:50 Uhr, wurde eine Schlägerei vor einem Imbiss in der Straße Am Berge in Lüneburg gemeldet. Es stellte sich heraus, dass es eine kleine Meinungsverschiedenheit in der Warteschlage des Imbisses gab. Es kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Eine 37-jährige Frau und ein 37-jähriger Mann wurden leicht verletzt. Der oder die Täter entfernten sich vor dem Eintreffen der Polizei.

- Landkreis Lüchow-Dannenberg -

Brennendes Fahrzeug

Am 30.10.2023 geriet ein Pkw Mercedes durch eine bisher unbekannte Ursache während der Fahrt in Brand. Im weiteren Verlauf geriet der Pkw in Vollbrand und brannte vollständig aus. Aufgrund des Vollbrandes wurde der Pkw vollständig zerstört. Der Pkw wurde zwecks Beweissicherung vor Ort beschlagnahmt.

Schornsteinbrand

In Neu Darchau kam es am 30.10.2023 zu einem Schornsteinbrand. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte verschaffen sich gewaltsam Zugang ins Wohnhaus, da die Bewohnerin/Hauseigentümerin nicht vor Ort ist. Ein Brand kann zunächst nicht festgestellt werden. Durch den zuständigen Schornsteinfeger wird festgestellt, dass sich im Schornsteinkopf mehrere brennende/glimmende Wespennester befinden.

- Landkreis Uelzen -

Keine presserelevanten Ereignisse.

