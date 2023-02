Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Abbiegen rote Ampel übersehen - Zusammenstoß zweier Pkw - Pressemitteilung Nr. 2

Walldorf (ots)

Am Samstagabend, gegen 22.00 Uhr, befuhr eine 25-jährige Dodge-Fahrerin die L723/B291 aus Reilingen kommend in Richtung Walldorf. An der Abfahrt zur Anschlussstelle der BAB A5 bog die 25-Jährige links ab und übersah hierbei das Rotlicht der dortigen Ampelanlage. In der weiteren Folge kollidierte sie mit dem ihr entgegenkommenden Skoda einer 54-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuglenkerinnen leicht verletzt und in umliegenden Krankenhäusern ambulant behandelt. An den am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 20 000,- Euro. Da diese nicht mehr fahrbereit waren mussten sie abgeschleppt werden.

