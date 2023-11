Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Räuberischer Diebstahl ++ Hitzacker - Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte ++ Uelzen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++ Polizei warnt vor Betrügern ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Räuberischer Diebstahl

Am 31.10.2023 kam es gegen 17:40 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße Am Berge. Nach ersten Ermittlungen kundschaftete der 24-jährige Täter den Laden aus, während ein weiterer Täter (20 Jahre alt) den Laden betrat und ca. 60 Euro aus der Kasse entnahm. Die Mitarbeiter konnten diesen Vorgang beobachten und folgten den Tätern. Beim Zusammentreffen, kam es zu einer Auseinandersetzung bei der einer der Mitarbeiter einen Schlagstock und einer der Täter Pfefferspray einsetzte. Bei der Auseinandersetzung wurde zusätzlich ein Linienbus leicht beschädigt. Nach dem Eintreffen der Polizei wurde einer der Täter vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Lüneburg -Diebstahl einer Geldbörse

Ein bislang unbekannter Täter entwendete auf einer Abendveranstaltung in der LKH Arena in der Nacht vom 30.10.2023 auf den 31.10.2023 in Lüneburg eine Geldbörse. Diese befand sich in der geschlossenen Handtasche der 28-jährigen Geschädigten.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl eines Mofas

Ebenfalls in der Nacht vom 30.10.2023 auf den 31.10.2023 wurde ein abgestelltes Mofa von dem Hersteller "Kwang Yang" vor dem Eingang eines Mehrfamilienhauses in der Magdeburger Straße entwendet. Der Schaden wird auf ca. 600 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbrüche in Gartenlauben

Im Zeitraum vom 30.10.2023 bis zum 31.10.2023 kam es in einem Kleingartenverein in der Elbinger Straße zu zwei Aufbrüchen von Gartenlauben. Dabei wurden diese beschädigt und ein Smart-TV sowie zwei Solarstrahler entwendet. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Versuchter Wohnungseinbruch

In der Theodor-Heuss-Straße kam es zwischen dem 30.10.2023 und dem 31.10.2023 zu einem versuchten Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Der derzeit unbekannte Täter versuchte die Wohnungstür aufzuhebeln und einzudringen. Dieses Vorhaben misslang.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Embsen - Wohnungseinbruch

Am 31.10.2023 zwischen 11:00 und 13:15 Uhr kam es in Embsen zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus. Dabei nutzte der Täter eine am Haus angelehnte Leiter um auf den Balkon des Wohnhauses zu gelangen. Außerdem wurde die Verglasung der Eingangstür zerstört. Die Höhe des Diebesgutes ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Wohnungseinbruch

Im Zeitraum zwischen 12:00 - 15:00 Uhr kam es am 31.10.2023 in Lüneburg zu einem Einbruch im Hasenburger Weg. Der Täter hebelte die Terassentür auf, um sich Zutritt zum Einfamilienhaus zu schaffen. Dort entwendete er Bargeld und Schmuck. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei nochmals wichtigsten Verhaltenshinweise:

- WICHTIG: Bei aktuellen/akuten Hinweisen, verdächtigen Personen oder Einsatzlagen werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten den Notruf über 110 zu wählen, damit entsprechende Einsatz- und Fahndungsmaßnahmen sofort erfolgen können. - Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen. - auch eine Keller- oder Nebeneingangstür sollte grundsätzlich verschlossen sein und nur für eine unmittelbare Nutzung geöffnet werden. Häufig wird genau dies dann am Tage auch mal vergessen. - Sorgen Sie bei Abwesenheit dafür, dass Ihre Wohnung oder das Haus einen bewohnten Eindruck macht. Kostenlose Einbruchschutzberatungen bietet weiterhin das Präventionsteam der Polizei Lüneburg (Kriminal-Polizeiliche Beratungsstelle) an. Terminvereinbarung unter: praevention@pi-lg.polizei.niedersachsen.de bzw. Tel. 04131-8306-2309.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Am 31.10.2023 befuhr ein 28-jähriger Mann mit seinem E-Scooter die Dannenberger Straße. Bei einer Verkehrskontrolle konnten die Polizeibeamten feststellen, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz besteht. Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Hitzacker - Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Im Zeitraum zwischen dem 27.10.2023 und dem 01.11.2023 wurde durch derzeit unbekannte Täter das Fenster einer Kindertagesstätte in der Marschtorstraße aufgehebelt. Ein Eindringen in das Gebäude fand zum derzeitigen Ermittlungsstand nicht statt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am 31.10.2023 gegen 17:40 Uhr befuhr ein 39-Jähriger Fahrradfahrer den Bohldamm entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und übersah einen auf dem Gehweg stehenden Fußgänger. Dieser wird durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die Polizei konnte beim Radfahrer einen Atemalkoholwert von 0,91 Promille feststellen. Eine Blutentnahme wurde anschließend durchgeführt. Gegen den Fahrradfahrer wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Uelzen - Gefährliche Körperverletzung

Am Mittwochmorgen, gegen 08:02 Uhr fragte ein derzeit unbekannter Täter in der St.-Viti-Straße eine 27-jährige Frau nach Geld. Als diese ablehnte beleidigte der Täter sie mehrfach und verletzte sie. Die Frau erlitt Schürfwunden, konnte sich aber wehren. Der Täter entfernte sich daraufhin.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Lüneburg - VORSICHT! FALSCHER POLIZIST! ruft an - Bürger reagieren besonnen - Polizei warnt

Zu einer Häufung von Anrufen sog. "falscher Polizeibeamter" oder sonstiger Amtspersonen kam es im Verlauf des Vormittags in der Region Lüneburg. Die Angerufenen "rochen alle den Braten", beendeten das Gespräch und verständigten die richtige Polizei! "Gut gemacht!"

Die Polizei warnt und sagt auch "EIN GESUNDES MISSTRAUEN IST KEINE UNHÖFLICHKEIT! Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl und werden Sie misstrauisch!"

Bei diesen Anrufen fordern die Betrüger mit verschiedensten Begründungen dazu auf, Geld- und Wertgegenstände aus Haus oder Wohnung, aber auch von der Bank, an vermeintliche Polizisten oder Kurier zu übergeben. Eine Taktik wäre z. B., dass dem Opfer erklärt wird, dass alle Wertsachen zu Sicherheit abgegeben werden müssen, da demnächst ein Wohnungseinbruch geschehen wird - die Polizei wisse das aus Ermittlungsarbeiten. Die Zielgruppe der Betrüger sind meist ältere Menschen. Sie werden mit Hilfe des Telefonbuchs bzw. der enthaltenen Vornamen dieser Altersgruppe zugeordnet.

Eine ebenfalls verbreitete Betrugsmasche verläuft über SMS. Häufig geben sich die Betrüger als Verwandte aus, die einen gewissen Geldbetrag benötigen. Auch hier ist äußerste Vorsicht geraten. Solange keine Verifizierung der Verwandten stattgefunden hat, sollte man misstrauisch bleiben.

Tipps zum Schutz vor Telefonbetrug:

- Bei Gesprächen dieser Art "misstrauisch" sein. Im Zweifel die Polizei unter der Telefonnummer 110 selbst anrufen und den Vorfall mitteilen (keine Wahlwiederholung verwenden und bitte Telefon für einige Sekunden aufgelegt lassen, damit die vorherige Verbindung korrekt getrennt wird)! - Die Polizei fordert niemals Geldbeträge bzw. Wertgegenstände am Telefon ein! - Informationen über finanzielle oder familiäre Verhältnisse niemals am Telefon mitteilen! - Nicht am Telefon unter Druck setzen lassen - Gespräch sofort beenden! - Fremden Personen niemals Geldbeträge oder Wertgegenstände übergeben oder diese an einem vorgegebenen Ort deponieren! - Wenn möglich, Vertrauensperson hinzuziehen

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell