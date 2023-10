LPI-G: Unfall entlang der B94

Gera (ots) - Beim Abbiegen von der Hofer Straße in die Straße des Friedens in Gera geriet die Fahrerin (37) eines Mazda heute Nacht (10.10.2023) kurz vor 02:00 Uhr von der regennassen Fahrbahn ab. Ihr Fahrzeug touchierte in der Folge einen Leitpfosten und kam letztlich an einem Stein zum Stehen. Leicht verletzt wurde die 37-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Mazda war zudem derart beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Geraer ...

