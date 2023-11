Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Randalierer werfen mit Bierflasche ++ Lüchow - Unter Drogeneinfluss am Steuer ++ Uelzen - Einbruch in Einfamilienhaus ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Randalierer werfen mit Bierflasche

Am 02.11.2023 gegen 21:00 Uhr randalierte zwei männliche Personen in der St. Stephanus-Passage. Dabei beleidigten sie eine 30-jährige Frau und einen 51-jährigen Mann. Einer der beiden männlichen Randalierer warf zudem eine Bierflasche in Richtung der beiden Personen. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Gartenlaube

Derzeit unbekannter Täter entwendet im Zeitraum zwischen dem 30.10.2023 und dem 02.11.2023 diverse Garten- und Sportgeräte aus einer Gartenlaube in einem Kleingartenverein in der Bleckeder Landstraße. Dabei wurde das Schloss der Gartenpforte aufgebrochen und der Türriegel verbogen. Das Diebesgut hat einen Wert von ca. 2500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Betrüger geben sich als Verwandte aus

Am 01.11.2023 wurde eine 75-Jährige über den Messengerdienst "Whatsapp" von einer unbekannten Nummer kontaktiert. Ihr angeblicher Sohn würde dringend Geld benötigen. Die Frau überwies anschließend einen Betrag von ca. 2000 Euro an ein ihr unbekanntes Konto. Als ihr richtiger Sohn mit ihr Kontakt aufnahm, wurde der Frau bewusst, dass es sie auf eine Betrugsmasche reingefallen ist.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei und gibt Tipps ...

"Prägnante Verhaltensempfehlungen und Warnhinweise! - Mitmachen und darüber sprechen!"

- Misstrauisch sein - Kontaktaufnahme hinterfragen - kein Geld überweisen - keine Wertsachen übergeben - Polizei verständigen

Lüneburg - Betrunken auf einem E-Scooter

Ein 37-Jähriger befuhr mit einem E-Scooter am 02.11.2023 gegen 19:30 Uhr die Straße "Am Stintmarkt". Dabei rutschte er auf Kopfsteinpflaster aus und verletzte sich an der linken Hand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,08 Promille. Ihm wurde Blut entnommen und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Unter Drogeneinfluss am Steuer

Ein 35-Jähriger befuhr mit seinem Skoda am 02.11.2023 gegen 10:00 Uhr die Junkerstraße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde die Fahrtüchtigkeit überprüft. Dabei verlief ein Urintest positiv auf "THC". Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Gartow - Ohne Versicherungsschutz gegen Reh

Zu einem Zusammenstoß mit einem Reh kam es am 03.11.2023 gegen 06:30 Uhr auf der B493 in Gartow. Dabei stellte sich bei der polizeilichen Unfallaufnahme heraus, dass der benutze PKW des 24-Jährigen Fahrers keinen Versicherungsschutz besaß. Neben den Sachschaden erwartet ihn nun auch ein Strafverfahren.

Lüchow - Die Polizei überwacht den Schulweg

In den frühen Morgenstunden des 02.11.2023 wurde bei den Schulen in Clenze, Gartow und Lüchow der Schulweg mit dem Schwerpunkt auf die Sicherheit im Straßenverkehr überwacht. Es gab aus polizeilicher Sicht keine besonderen Vorkommnisse.

Uelzen

Uelzen - Diebstahl von Alkoholika

Am 02.11.2023 gegen 16:00 Uhr entnahmen eine 18-Jährige und ein 24-Jähriger fünf Flaschen Alkoholika im Wert von 269,95 Euro aus dem Regal eines Lebensmittelgeschäftes in der St.-Viti-Straße und passierten damit den Bereich der Selbstbedienungskassen ohne die Flaschen zu bezahlen. Bei der anschließenden Kontrolle führte die 18-Jährige ein Einhandmesser mit sich. Beiden wurde ein Hausverbot erteilt und ein Verfahren wurde eingeleitet.

Uelzen - Einbruch in Einfamilienhaus

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Schulweg kam es im Zeitraum vom 26.10.2023 bis zum 02.11.2023. Der derzeit unbekannte Täter hebelte dabei ein Fenster auf und entwendete diverse Wertgegenstände. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe laufen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - PKW zerkratzt

Im Tagesverlauf des 02.11.2023 wurde durch einen derzeit unbekannten Täter mit einem spitzen Gegenstand ein PKW-Ford in der Lindenstraße zerkratzt. Es entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell