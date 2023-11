POL-LG: ++ Brand in ehemaligen Alten- und Pflegeheim ++ Wintergarten brennt komplett aus; weitere Gebäudeteile in Mitleidenschaft gezogen ++ Schaden im sechsstelligen Bereich ++ Ermittlungen zur ...

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

++ Brand in ehemaligen Alten- und Pflegeheim ++ Wintergarten brennt komplett aus; weitere Gebäudeteile in Mitleidenschaft gezogen ++ Schaden im sechsstelligen Bereich ++ Ermittlungen zur Brandursache dauern an ++

Lüneburg/Bardowick/Wittorf

Zu einem großflächigen Brand im Wintergarten eines ehemaligen und sich im Umbau befindlichen Alten- und Pflegeheims im Moor in Wittorf kam es in den Nachtstunden zum 03.11.23. Aus bis dato noch ungeklärter Ursache war es gegen 02:30 Uhr im Bereich des Wintergartens des Gebäudekomplexes zu dem Schadensfeuer gekommen, bei dem der Bereich des Wintergartens ausbrannte sowie weitere Gebäudeteile in Mitleidenschaft gezogen wurden. Mehrere im Nahbereich abgestellte Fahrzeuge wurden darüber hinaus durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindern. Personen kam nicht zu Schaden. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen wird von einem Sachschaden im höheren sechsstelligen Bereich ausgegangen.

Die Lüneburger Tatortgruppe sowie weitere Einsatzkräfte haben noch in der Nacht die Ermittlungen zu einer möglichen Brandursache aufgenommen und dabei eine Vielzahl von Anwohnern und möglichen Zeugen befragt sowie Spuren gesichert. Die weiteren Ermittlungen des Lüneburger Zentralen Kriminalermittlungsdienstes dauern mit Nachdruck an. Aktuell können weder Brandstiftung noch eine technische Ursache ausgeschlossen werden.

Vor dem Hintergrund, dass der Gebäudekomplex aktuell zu einer Unterkunft für Flüchtlinge umgebaut wird, ist auch der polizeiliche Staatsschutz in die weiteren Ermittlungen mit involviert.

