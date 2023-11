Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "Achtung!" - erneute Serie von Schockanrufen in der Region - Polizei mahnt zur Umsicht - "Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen!" ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen - "Achtung!" - erneute Serie von Schockanrufen in der Region - Polizei mahnt zur Umsicht - "Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen!"

Betrugsmaschen wie "Schockanrufe, Enkeltrick, Falscher Polizeibeamter, WhatsApp-Betrug & Co" sind bundesweit und auch in der Region allgegenwärtig. Regelmäßig kommt es dabei zu "Wellen von sog. Schockanrufen", bei denen hochprofessionelle überregional agierende Täter nicht nur ältere Menschen in einem regionalen Bereich anrufen, um über eine erfundene Schockgeschichte die Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenstände an angebliche Amtspersonen zu bewirken.

Im Laufe des heutigen 07.11.23 gibt es im Bereich Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und sowie dem nördlichen Landkreis Uelzen erneut eine Vielzahl von Anrufen, bei denen die Täter vor dem Hintergrund eines angeblich durch einen Sohn oder Tochter verschuldeten Verkehrsunfalls eine hohe Geldsumme als Kaution forderten. Die Anrufe dauern aktuell an, so dass die Polizei mahnt und warnt.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei und gibt Tipps ...

"Prägnante Verhaltensempfehlungen und Warnhinweise! - Mitmachen und darüber sprechen!"

- Misstrauisch sein - Kontaktaufnahme hinterfragen - kein Geld überweisen - keine Wertsachen übergeben - Polizei verständigen

Für weitergehende und allumfassenden Information wird parallel auf die Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention von Bund und Ländern www.polizei-beratung.de verwiesen.

