Polizei Köln

POL-K: 231006-2-K Zahlreiche Autoreifen in Mülheim zerstochen - Zeugensuche

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 1 vom 30. August:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5591480

Nach weiteren 44 Taten, in denen Unbekannte Reifen von geparkten Fahrzeugen zerstochen haben sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder Tatverdächtigen geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden in den Nächten zwischen dem 9. August und dem 6. Oktober insgesamt 79 Wagen rund um den Ratsplatz in Köln-Mülheim beschädigt. Hierbei handelte es sich sowohl um Klein- als auch Mittelklassewagen, SUV und Kombi. Das Kriminalkommissariat 55 nimmt Hinweise unter der Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ls/iv)

