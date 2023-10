Polizei Köln

POL-K: 231005-4-K Polizei Köln startet Präventionskampagne "Abwehr ist Teamarbeit" mit FC-Trainer Steffen Baumgart

Köln (ots)

Die Polizei Köln startet am kommenden Montag (9. Oktober) mit prominenter Unterstützung von FC-Trainer Steffen Baumgart die Kampagne "Abwehr ist Teamarbeit" zum Schutz von Seniorinnen und Senioren vor Betrugs- und Trickdiebstahlsmaschen.

"Ältere Menschen betrügen - das kann es nicht sein!", so Steffen Baumgart, der sich bereit erklärt hat mit seiner Stimme dieses wichtige Thema tatkräftig zu unterstützen. In fünf verschiedenen Videobotschaften warnt er vor Straftaten zum Nachteil älterer Menschen und sensibilisiert alle Alters- und Bevölkerungsgruppen. Auf 104 digitalen Informationstafeln der Firma Ströer wird in der Woche vom 9. bis 16. Oktober das Baumgart-Motiv mit seinem Aufruf "Abwehr ist Teamarbeit. Schützt Senioren vor Betrug" im ganzen Stadtgebiet zu sehen sein.

Darüber hinaus werden in den Kassenbereichen von REWE-Supermärkten kostenlos über 50.000 Postkarten mit Baumgart-Fotos und verschiedenen Slogans zum Thema Straftaten zum Nachteil älterer Menschen sowie Präventionstipps der Polizei ausliegen.

Auf den Social-Media-Kanälen der Polizei Köln werden parallel mit dem Kampagnenstart die Kurz-Clips des FC-Trainers mit Botschaften zum Thema veröffentlicht. Auf einer extra eingerichteten Internetseite zur Kampagne stehen auch die verschiedenen Postkarten samt Informationen, Tipps und Verhaltensempfehlungen zu den einzelnen Betrugsarten als Download zur Verfügung. ( Link zur Seite: https://koeln.polizei.nrw/kriminalpraevention-und-opferschutz-0)

Hintergrundinformationen

Die Bandbreite der Betrugs- und Trickdiebstahlsmaschen ist vielfältig. Die Verletzlichkeit, Hilfsbereitschaft und Arglosigkeit älterer Menschen wird skrupellos ausgenutzt. Die Folgen für die Opfer und ihr Umfeld sind - abgesehen vom finanziellen Verlust - häufig sehr belastend. Die Polizei Köln hat bis Ende August bereits über 1100 Straftaten zum Nachteil älterer Menschen registriert. Zu den häufigsten Begehungsweisen zählen dabei vor allem die bereits bekannten Enkel- oder Wasserwerkertricks sowie die Phänomene falsche Polizeibeamte und Schockanrufe. Insbesondere bei der letzten Begehungsweise sticht die Legende des Verkehrsunfalls deutlich hervor.

Aktionstermin und Hinweise für Medienvertreter

Zum Start der Kampagne informiert das Expertenteam der Kriminalprävention am

Montag, 9. Oktober

um 11 Uhr im REWE-Markt Bonner Straße 211 in Köln-Bayenthal

Medienvertreter sind herzlich zur Berichterstattung eingeladen.

Fragen zur Kampagne, zu O-Tönen oder eine mögliche Kontaktaufnahme zu Betroffenen sind an die Pressestelle der Polizei Köln zu richten. Anfragen an Steffen Baumgart sind ausschließlich an die Pressestelle des 1. FC Köln zu richten. (al/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell