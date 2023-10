POL-K: 231005-3-K Mutmaßlicher Fahrraddieb dank polizeilicher Videobeobachtung in Köln-Kalk festgenommen

Köln (ots) - Nach einem Überfall auf einen Kiosk am Mittwochabend (4. Oktober) in Köln-Müngersdorf sucht die Polizei nach einem dunkel gekleideten Mann und bittet Zeugen, sich bei der Polizei zu melden. Nach ersten Angaben betrat der Verdächtige gegen 19.50 Uhr den Kiosk an der Stolberger Straße Ecke Vitalisstraße. Unter dem Vorwand Geld wechseln zu wollen, soll ...

