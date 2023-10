Polizei Köln

POL-K: 231004-4-K Mutmaßliche Fahrrad-Hehler ertappt

Köln (ots)

Zivilbeamte der Polizei Köln haben am Dienstag (3. Oktober) in Niehl zwei 38- und 49-jährige Männer neben einem VW-Transporter angetroffen, in dem sich ein als gestohlen gemeldetes Pedelec befand. Zusätzlich stellten die Polizisten auf der Ladefläche des Crafter drei hochwertige Mountainbikes und einen Rollator sicher, für die die Verdächtigen keine Eigentumsnachweise erbringen konnten. Die Beamten nahmen beide fest und leiteten Strafermittlungen wegen des Verdachts der Hehlerei ein. Bei dem 38-Jährigen fand sich ein Einhandmesser. Dahingehend fertigten die Beamten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Die Festgenommenen mussten eine Sicherheitsleistung entrichten.

Gegen 11.20 Uhr war den Polizisten der vor leerstehendem Firmengelände an der Pasteurstraße geparkte Kastenwagen mit ukrainischer Zulassung und offenstehenden Hecktüren aufgefallen. Das überprüfte Focus Pedelec war am Sonntag (1. Oktober) an der innerstädtischen Cäcilienstraße entwendet worden. (cg/al)

