POL-K: 231004-3-LEV BMW, Führerschein und Handy nach mutmaßlichen Rennen sichergestellt

Köln (ots) - Polizisten der Innenstadtwache haben nach einem Hinweis eines Kioskbesitzers (32) am frühen Mittwochmorgen (4. Oktober) einen mutmaßlichen Einbrecher (45) am Neumarkt festgenommen. Dem Mann wird vorgeworfen, zuvor in den Laden des 32-Jährigen auf der Severinstraße eingestiegen zu sein. Die Beamten ...

