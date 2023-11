POL-LG: ++ Untersuchungshaftbefehl erlassen ++ 47 Jahre alter "Serientäter" geht in Haft ++ Lüneburger fiel seit Wochen bei Wohnhauseinbrüchen und als Eindringling in Geschäftsgebäude sowie auf Grundstücken

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

++ Untersuchungshaftbefehl erlassen ++ 47 Jahre alter "Serientäter" geht in Haft ++ Lüneburger fiel seit Wochen bei Wohnhauseinbrüchen und als Eindringling in Geschäftsgebäude sowie auf Grundstücken in Lüneburg auf ++

Untersuchungshaftbefehl erliess das Lüneburger Amtsgericht am gestrigen Tage auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg gegen einen 47 Jahren alten Lüneburger nach zwei Einbruchsversuchen in Wohngebäude im Stadtteil Neu Hagen in den frühen Abendstunden des 08.11.23 (siehe auch Pressemitteilung v. 09.11.23).

Der bereits polizeilich in Erscheinung getretene Lüneburger flüchtet, nachdem er versucht hatte in die Gebäude einzudringen; konnte jedoch durch Polizeikräfte im Rahmen der Fahndung gestellt und vorläufig festgenommen werden. Aufgrund der Gesamtumstände konnte die Staatsanwaltschaft nun einen Antrag auf Haftbefehl stellen.

Bereits seit gut vier Wochen ist der 47-Jährige durch verschiedene Einbrüche in Wohngebäude, Einschleichdiebstähle in Geschäfts- und Wohngebäude sowie auf entsprechenden Grundstücken in Lüneburg in Erscheinung getreten. Dabei stehen aktuell weit mehr als ein Dutzend Straftaten im Raum, für die der Mann tatverdächtig ist. Die Ermittlungen zu diesen Taten sowie weiteren möglichen Straftaten der jüngsten Vergangenheit dauern an.

Parallel lobt die Polizei in diesem Zusammenhang auch das Verhalten der am 08.11.23 betroffenen Bewohner*innen, die in beiden Fällen nach Bemerken des Täters die Polizei alarmierten ... und gibt nochmals Verhaltenshinweise zum Schutz vor Einbrechern:

- WICHTIG: Bei aktuellen/akuten Hinweisen, verdächtigen Personen oder Einsatzlagen werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten den Notruf über 110 zu wählen, damit entsprechende Einsatz- und Fahndungsmaßnahmen sofort erfolgen können. - Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen. - auch eine Keller- oder Nebeneingangstür sollte grundsätzlich verschlossen sein und nur für eine unmittelbare Nutzung geöffnet werden. Häufig wird genau dies dann am Tage auch mal vergessen. - Sorgen Sie bei Abwesenheit dafür, dass Ihre Wohnung oder das Haus einen bewohnten Eindruck macht.

Kostenlose Einbruchschutzberatungen bietet weiterhin das Präventionsteam der Polizei Lüneburg (Kriminal-Polizeiliche Beratungsstelle) an. Terminvereinbarung unter: praevention@pi-lg.polizei.niedersachsen.de bzw. Tel. 04131-8306-2309.

