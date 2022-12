Polizei Bochum

POL-BO: Untersuchungshaft nach Tötungsdelikt - Gemeinsame Presseerklärung der Staatanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Bochum

Bochum / Wattenscheid (ots)

Wie bereits mit Pressemitteilung an dieser Stelle berichtet, wurde am 15.12. eine 45-jährige Bochumerin tot in ihrer Wohnung in Bochum Wattenscheid aufgefunden. Ein 41-jähriger Bochumer wurde am 16.12. wegen des dringenden Tatverdachts eines Tötungsdeliktes dem Haftrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft genommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5396811).

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich statt um ein Tötungsdelikt um eine Körperverletzung mit Todesfolge handelt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum wurde der Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen deshalb heute durch das Amtsgericht Bochum außer Vollzug gesetzt.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell