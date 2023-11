Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Aufmerksamer Zeuge stellt Ladendieb ++ Dahlenburg - Einbruch in Einfamilienhaus ++ Lüchow - Einbruch in Sporthalle ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Dieb wird handgreiflich

In einem Bekleidungsgeschäft in der Straße "Am Markt" entwendete am 08.11.2023 gegen 15:00 Uhr ein 41-Jähriger Oberbekleidung im Wert von ca. 800 Euro. Dabei wurde er von dem Ladendetektiv beobachtet und angesprochen. Daraufhin schubste der Täter den Ladendetektiv, um den Laden verlassen zu können. Es kam zu einer Auseinandersetzung, bei welcher der Ladendetektiv den Täter zu Boden bringen konnte.

Lüneburg - Streitigkeiten enden in Handgemenge

Am 08.11.2023 gegen 14:20 Uhr bedrängte ein alkoholisierter 30-Jähriger einen 18-Jährigen. Anschließend kommt es in der Straße "Auf dem Kauf" zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der sich beide leicht verletzen. Die Polizei hat entsprechende Verfahren eingeleitet.

Lüneburg - Aufmerksamer Zeuge stellt Ladendieb

Ein 39-Jähriger entwendete am 08.11.2023 gegen 17:40 Uhr bei einer Parfümerie in der Straße "Große Bäckerstraße" zwei Shampoo Verpackungen im Wert von ca. 40 Euro. Ein zufällig vorbeilaufender 25-jähriger Zeuge bemerkte das Vorgehen und stoppte den Täter bei seinem Fluchtversuch. Bereits kurz zuvor entwendete der selbige Täter Gesichtscreme im Wert von ca. 130 Euro aus einer Apotheke in der Bardowicker Straße. Durch das couragierte Eingreifen des Zeugen konnten beide Straftaten aufgeklärt werden.

Deutsch Evern - Einbruch in Arztpraxis

In der Nacht vom 07.11.2023 auf den 08.11.2023 hebelte ein derzeit unbekannter Täter das Fenster einer Arztpraxis in der Timelostraße auf. Dadurch gelangte er in das Gebäude und hebelte dort einen Metallschrank auf. Ob es zu Diebesgut gekommen ist wird derzeit ermittelt. Der Sachschaden beträgt 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Dahlenburg - Einbruch in Einfamilienhaus

Im Laufe des 08.11.2023 verschaffte sich ein derzeit unbekannter Täter durch aufhebeln eines Fensters Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Gramsbergen". Dort wurden diverse Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Der Täter floh ohne Diebesgut.

Lüneburg - Einbrecher festgenommen

Am 08.11.2023 versuchte ein 47-Jähriger im Stadtteil Neu Hagen in Lüneburg in zwei Wohngebäude gewaltsam einzubrechen. Dabei ließ er sich von der Anwesenheit der Bewohner nicht von seinem Einbruchsversuch abhalten. Als er ohne Zutritt zu einem der Gebäude zu erlangen flüchtete, konnte er von der Polizei im Nahbereich festgestellt werden. Der polizeilich bekannte 47-Jähriger wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zu den genannten Sachverhalten und die Verbindung zu möglichen weiteren Einbrüchen aus der jüngsten Vergangenheit dauern an.

Lüneburg - Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Am 09.11.2023 gegen 05:00 Uhr stürzte ein 62-jähriger Radfahrer in der Dahlenburger Landstraße. Dabei landete er so unglücklich, dass er mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht wurde. Am Fahrrad entstand ein Schaden von ca. 200 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Beschädigungen am Hallenbad

Ein derzeit unbekannter Täter hat in der Nacht vom 07.11.2023 auf den 08.11.2023 den Schließzylinder einer Außentür des Dannenberger Hallendbades mit Klebstoff so beschädigt, dass es ausgetauscht werden musste. Der Sachschaden beträgt ca. 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Lüchow - Einbruch in Sporthalle

Ein derzeit unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht vom 08.11.2023 auf den 09.11.2023 auf bisher unbekannte Art und Weise Zutritt zu der Jeetzel-Sporthalle im Schulweg. Dort brachen sie Spinde und Türen auf. Die Ermittlungen zum Tathergang und dem Diebesgut dauern an. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Uelzen

Bad Bodenteich - Unbelehrbare Frau fährt ohne Versicherungsschutz

Am 08.11.2023 gegen 12:30 Uhr wurde bei einer 49-Jährigen E-Scooter-Fahrerin in der Hauptstraße festgestellt, dass für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt. Kurze Zeit später wurde sie erneut fahrend auf dem selbigen E-Scooter angetroffen. Sie erwartet nun zwei Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

