Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 56-Jähriger geschlagen, getreten und ausgeraubt

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Ein 56 Jahre alter Mann wurde in der Nacht zum Dienstag (13.12.) in der Schleiermacherstraße von bislang vier unbekannten Personen geschlagen, getreten und ausgeraubt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge soll der 56-Jährige gegen 0.30 Uhr im dortigen Herrngarten auf die Gruppe getroffen sein. Im Rahmen des Gesprächs soll es zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein. Daraufhin sollen die Unbekannten den 56 Jahre alten Mann angegriffen haben. Sie sollen ihn unter anderem mit einem Schlagstock verletzt haben. Im Anschluss entwendeten die Angreifer unter anderem seine Geldbörse und sein Handy. Mit ihrer Beute suchten sie das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Der verletzte 56-Jährige wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Eine genaue Personenbeschreibung zu den drei unbekannten Männern und deren Komplizin liegt derzeit nicht vor. Die Ermittlungen zu den Umständen und Hintergründen dauern derzeit noch an. Das Kriminalkommissariat 35 in Darmstadt sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummern 06151/969-0 zu erreichen.

