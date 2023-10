Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Stetten a. k. M.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 5.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend gegen 22.30 Uhr in der Bahnhofstraße. Die 19-jährige Lenkerin eines Opel wollte von der Weckensteinstraße nach links in die Bahnhofstraße einbiegen und übersah dabei den von links kommenden VW Golf eines vorfahrtsberechtigten 42-Jährigen. Durch die folgende Kollision wurden beide Fahrzeuge beschädigt, blieben aber fahrbereit. Verletzt wurde niemand.

Bad Saulgau

Bei Baumaschinendiebstahl ertappt

Durch Zeugen wurden zwei bislang unbekannte Täter dabei beobachtet, wie sie am späten Sonntagabend gegen 23.15 Uhr versuchten, von einer Baustelle in der Paradiesstraße einen Vibrationsstampfer zu entwenden. Nachdem die Zeugen die beiden ansprachen, ließen sie die Baumaschine auf dem Gehweg liegen und ergriffen in einer hellen Mercedes C-Klasse die Flucht. Das Fahrzeug konnte trotz einer sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Ob von der Baustelle weitere Gegenstände mitgenommen wurden, muss noch geklärt werden. Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: der Jüngere war etwa 20 Jahre alt und trug zur Tatzeit eine blaue Jogginghose, ein dunkles Sweatshirt mit roter Kapuze und hatte auffallend wenig Zähne. Der Ältere war rund 30 Jahre alt, eine weitere Beschreibung war nicht möglich. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen des versuchten Diebstahls und bittet Personen, die Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Mengen

Motorradfahrer stürzt

Verletzungen am Fuß hat sich ein 18-jähriger Motorradfahrer bei einem Sturz am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Meßkircher Straße zugezogen. Der Zweiradlenker kam im Kreisverkehr der B 311 ohne Fremdeinwirkung und möglicherweise aufgrund einer neuen Bereifung am Fahrzeug zu Fall. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand geringer Sachschaden.

Pfullendorf

Trunkenheitsfahrt

Nicht unerheblich unter Alkoholeinwirkung stand ein 41-jähriger Pkw-Lenker, der einer Streifenwagenbesatzung am späten Sonntagabend auf der L 268 aufgefallen war, weil er mit seinem Fahrzeug und eingeschalteter Warnblinkanlage am Fahrbahnrand stand. Seinen Angaben zufolge habe ein vor ihm fahrender Lkw einen Dachs angefahren, weswegen er angehalten habe. Während des Gesprächs nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann wahr, ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Der 41-Jährige musste sich daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen und seinen Führerschein abgeben. Er gelangt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

