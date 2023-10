Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Diebstahl einer israelischen Flagge

Bislang unbekannter Täter entwendete zwischen Freitagabend und Samstagmorgen eine israelische Flagge, die an einem Fahnenmast vor dem Landratsamt gehisst war. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter T. 07571/1040 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Pfullendorf

Bewohner schlägern sich

In einer Unterkunft am Kirchplatz kam es am Samstagnachmittag zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einer 54-Jährigen und einem 26-Jährigen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten, in deren Verlauf der Mann die Frau kratzte und hierdurch leicht verletzte. Die Frau wehrte sich dagegen, indem sie dem Mann einen kleineren Gegenstand gegen den Kopf warf, wodurch dieser ebenfalls leicht verletzt wurde. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

