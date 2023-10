Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Landkreis Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Schlägerei am Stadtbahnhof

Am Samstagabend kam es kurz vor Mitternacht zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 48-Jährigen und einem 44-Jährigen. In diese Auseinandersetzung mischten sich drei weitere bislang unbekannte Personen ein, die zunächst die beiden Beteiligten trennten. Als sich der 48-Jährige daraufhin entfernt hatte, schlugen die drei Unbekannten auf den noch am Boden liegenden 44-Jährigen ein und flüchteten danach unerkannt. Der 44-Jährige wurde leicht verletzt. Über eventuelle Verletzungen der anderen Beteiligten ist derzeit nichts bekannt. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Langenargen

Einbruch in Gartenhaus

Ein bislang unbekannter Täter drang am Freitagmorgen gegen 04:00 Uhr in ein Gartenhaus in der Oberdorfer Straße ein und entwendete dort mehrere Gegenstände. Der Wert wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Anhand einer Videoaufzeichnung konnte folgende Täterbeschreibung erlangt werden: männlich, 20-30 Jahre alt, mitteleuropäisches Aussehen, trug ein weißes Hoodie und eine schwarze Jogginghose der Marke Adidas, eine braune Mütze, braune Handschuhe und führte ein graues Trekking E-Bike sowie einen Rucksack mit sich. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Friedrichshafen unter T. 07541/7010 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell