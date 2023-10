Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung in Kebap-Imbiss Nach einer Auseinandersetzung am Mittwochabend in einem Kebap-Imbiss in der Hornsteiner Straße hat das Polizeirevier Sigmaringen Ermittlungen aufgenommen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen etwa vier Personen aneinandergeraten sein und in der Folge in dem Imbiss randaliert haben. Hierbei beschädigten sie unter ...

mehr