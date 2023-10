Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Nach Einbruchsversuch - Tatverdächtiger ermittelt

Die Polizei in Ravensburg ermittelt gegen einen 33 Jahre alten Mann, der im Verdacht steht, am 29.04.2023 versucht zu haben in ein Wohnhaus einzubrechen (wir berichteten am 30.04.2023: www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5497948). Über eine DNA-Spur an einem zurückgelassenen Gegenstand ist die Polizei dem Mann auf die Schliche gekommen.

Ravensburg

Berauscht ohne Führerschein unterwegs

Mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein, ist ein 33-jähriger Mann am Freitagfrüh in der Jahnstraße mit seinem Roller in eine Verkehrskontrolle der Polizei geraten. Da die Polizisten bei dem Mann Anzeichen auf eine Drogenbeeinflussung feststellten, wurde ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser verlief positiv auf Amphetamin. Der 33-Jährige musste seinen Fahrzeugschlüssel abgeben und die Beamten für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihn erwarten nun strafrechtliche Konsequenzen.

Ravensburg

Verkehrsunfallflucht

Nach einem unbekannten Mercedes-Fahrer sucht die Polizei in Ravensburg, nachdem dieser am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr einen Unfall in der Ulmer Straße verursacht hat und anschließend geflüchtet ist. Die beiden unfallbeteiligten Autos fuhren nebeneinander in Fahrtrichtung Berg, als der Mercedes-Lenker die Fahrspur nach rechts wechselte und den 20-jährigen VW-Fahrer damit abdrängte. Dieser wich nach rechts aus und kollidierte in der Folge mit der Bordsteinkante. Am VW platzte dabei ein Reifen, wodurch ein Schaden entstand. Der Unbekannte fuhr einfach davon. Die Polizei in Ravensburg ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Weingarten

Betrunken und ohne Führerschein Unfall gebaut

Weil er eigenen Angaben zufolge Zigaretten holen wollte, stieg ein 22-jähriger Mann am Freitagfrüh in ein Auto und kollidierte am Parkplatz vor der Basilika mit einem Steinpoller. Ein LKW-Fahrer wurde auf den jungen Mann, dessen Fahrzeug auf dem etwa 40 Zentimeter hohen Poller feststeckte, aufmerksam und informierte die Polizei. Das Auto verlor Kraftstoff und wies erhebliche Unfallschäden im Heckbereich auf. Da es nicht mehr fahrbereit war, musste es abgeschleppt werden. Beim 22-jährigen Fahrzeugführer nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr, ein Vortest ergab etwa 1,3 Promille. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der junge Mann auch nicht vorweisen. Er musste eine Blutprobe abgeben, ihn erwartet eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Weingarten

Nach Parkrempler geflüchtet

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte ein unbekannter Fahrzeugführer am Mittwochmorgen einen am "Broner Platz" abgestellten Fiat und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Fiat war zwischen 8.45 Uhr und 9.50 Uhr an der Örtlichkeit geparkt. Als der Besitzer zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der Beifahrertür in Höhe von etwa 1.000 Euro fest. Die Polizei in Weingarten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Amtzell

Einbrüche in zwei Bürogebäude

Im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagfrüh wurde in zwei Bürogebäude in der Martinstraße und in Geiselharz eingebrochen. Unbekannte verschafften sich Zugang zu den Gebäuden und durchsuchten diverse Büroräume. In der Martinstraße wurde nach bisherigen Erkenntnissen lediglich eine Akkubohrmaschine entwendet und Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht. In Geiselharz wurde Bargeld in Höhe von etwa 100 Euro gestohlen. Der Polizeiposten Vogt hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob ein Tatzusammenhang zwischen den Einbrüchen besteht, ist bislang nicht geklärt.

Leutkirch

Unfallflucht

Ein unbekannter LKW-Fahrer verlor am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr auf der L 308 bei Adrazhofen Teile seiner Ladung, die den dahinterfahrenden Mercedes trafen und diesen erheblich beschädigten. Der LKW-Lenker hielt nicht an, um den Personalienaustausch zu ermöglichen. Die Polizei in Leutkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter Tel. 07561/84880 zu melden.

Wangen

Polizei geht verdächtigem Geruch nach und findet Drogen

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 18-Jähriger rechnen, nachdem Polizeibeamte am Montag in seinem Zimmer eine nicht unerhebliche Menge Drogen gefunden haben. Die Ermittler waren aufgrund eines anderweitigen Einsatzes in einer Wohnunterkunft im Stadtgebiet von Wangen. Da aus dem Zimmer des 18-Jährigen penetranter Marihuana-Geruch drang, überprüften die Polizisten dieses und staunten nicht schlecht: Der Geruch ging von über einem Kilogramm Marihuana aus, das die Beamten neben einer ungeladenen Schreckschusswaffe und einem Messer beschlagnahmten. Die Ermittlungen dauern an.

