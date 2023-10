PP Ravensburg: Korrektur unserer Meldung von 14.35 Uhr - Unfall mit Schulbus

Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Unfall mit Schulbus Sieben Verletzte und ein Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls zwischen einem PKW und einem Linienbus am Mittwochmittag gegen 13:45 Uhr in der Meersburger Straße. Eine 51-jährige BMW-Lenkerin fuhr in Fahrtrichtung Innenstadt und wollte an der Einmündung Büchelweg / Höll nach links abbiegen. Dabei missachtete ...

mehr