Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeug angegriffen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dornburg-Camburg: Unbekannte griffen in der Nacht zum Sonntag einen PKW Ford Fiesta an, welcher in der Schmiedehäuser Straße gegenüber der "Weintraube" abgestellt war. 3 Reifen des Fahrzeuges wurde zerstochen und das Dach zerkratzt. Zeugen werden gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Saale-Holzland unter 036428 64-0 oder per E-Mail an pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 0244019/2023, entgegen.

