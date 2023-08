POL-PDNR: Einbruch in zwei Firmengebäude - Hoher Stehlgutschaden

Linz/Rhein (ots) - Am 01.08.2023 kam es im Zeitraum zwischen 07:00-19:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem ordnungsgemäß geparkten silbernen Kleintransporter auf der Asbacherstraße 58 in Linz am Rhein. Durch den bislang unbekannten Täter wurden mehrere Kratzer im Lack des Fahrzeugs verursacht. Bereits vor etwa 3 Monaten kam es zu einer gleichgelagerten Tat an dem Fahrzeug. Zeugen, die sachdienliche Hinweise ...

