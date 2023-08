Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Rettersen (ots)

Am Mittwoch, 02.08.2023, gegen 13.45 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 8 in der Gemarkung Rettersen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 38-jährige Pkw-Fahrerin die Bundesstraße, aus Richtung Kircheib kommend, in Fahrtrichtung Altenkirchen. In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Hier blieb der Pkw auf dem Dach liegen. Die Fahrzeugführerin erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

