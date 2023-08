Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrzeug bleibt auf Seite liegen - Zeugenaufruf

Linz am Rhein L256 (ots)

Eine 25-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta befuhr am 02.08.23 gegen 12:56 Uhr die L256 von der Kreuzung Wegestock in Richtung Krankenhaus Linz. Einige hundert Meter vor der Abzweigung zum Krankenhaus kam die Geschädigte im Kurvenbereich von ihrer Fahrbahn nach rechts in den Grabenbereich ab und blieb dort auf der Seite liegen. Ein Ersthelfer befreite die Frau und leistete Erste-Hilfe bis zum Eintreffen des Rettungswagens. Dieser transportierte die Verletzte anschließend ins Linzer Krankenhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhren zum Unfallzeitpunkt ein Bus und dahinter ein grauer PKW in entgegengesetzter Richtung, wobei der PKW zum Überholen ansetzte. In wie fern eine Unfallbeteiligung hier vorliegt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, insbesondere der Fahrer des grauen PKW, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz am Rhein unter der Rufnummer 02644-9430 gebeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell